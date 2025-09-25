羅智強台南支持大會開跑　藍營議員、黨員400人齊聚力挺

▲台南藍營支持者於新營集會，約400人齊聚力挺羅智強競選國民黨主席。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國民黨黨主席選舉持續引發關注，台南市議員蔡育輝、許至椿、蔡宗豪、中央委員李中岑及議員參選人尤淨寬於25日號召近400位支持者，在新營舉辦支持立委羅智強參選黨主席大會，羅智強親自到場與支持者交流，高金素梅委員也特別出席助講，現場氣氛熱烈。

台南市議員蔡育輝、蔡宗豪、許至椿、中央委員李中岑和議員參選人尤淨寬表示，國民黨要重返執政，黨主席需具備年輕化思維、戰鬥力與國際視野，並能有效凝聚藍白力量，面對民進黨操作統獨及兩岸議題。

蔡育輝、蔡宗豪、許至椿、李中岑及尤淨寬指出，民調顯示賴清德總統不滿意度在台南也達45%，兩岸關係不滿意度高達63%，選民對維持現狀與對話交流持肯定態度，強調羅智強是帶領國民黨回應民意、重返執政的合適人選。

會中，台南市議員蔡育輝、蔡宗豪、許至椿、中央委員李中岑和議員參選人尤淨寬表示，國民黨成立於1919年至今已經106歲了，這個百年政黨深深影響台灣政治、經濟和社會治安，半世紀以上的深耕台灣，推動十大建設，讓台灣有中山高速公路、中正國際機場、鐵路電氣化、北迴鐵路、台中港、蘇澳港，更設立國營重工業，中船、中鋼和中油，並建立核一能源廠，奠定台灣長治久安，創造台灣錢淹腳目的經濟奇蹟。這是一段跟台灣年輕人失去連結的國民黨歷史，卻也是想要競選國民黨主席必須承先啟後的珍貴『傳承聖火』！

回顧國民黨百年歷史及在台灣經濟、交通與能源建設的貢獻，並指出新任黨主席應兼具培育青年、掌握國際與地緣政治、派系調和及媒體網路經營能力，才能面對2026及2028選戰挑戰。支持者強調，羅智強具備上述條件，是黨內「承先啟後」及凝聚力量的關鍵人選。

蔡育輝、尤淨寬也呼籲黨員團結，共同推動國民黨改革與永續發展，並藉由藍白合作，迎接未來地方與中央選舉挑戰。