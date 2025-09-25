台南佃西重劃案索賄1300萬二審開庭　議員郭信良堅稱未收賄

▲台南高分院25日開庭審理郭信良涉佃西重劃索賄案，雙方就廖姓業者供詞可信度激烈攻防。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

前台南市議會議長、現任市議員郭信良，遭控在台南安南區佃西自辦市地重劃案中，向重劃會長廖堅志索賄，遭一審判刑13年、褫奪公權8年，台南高分院25日開辯論庭，郭與律師團再度強調「沒收過賄款」，並質疑廖堅志供述前後不一，檢方則反駁，辯方說法與勘驗筆錄不符，將有說成無，明顯誤導視聽。

二審庭訊中，郭信良、廖堅志與佃西里長高進見3人均到庭應訊。郭的律師指出，廖堅志自調查階段到法院，前後有9種不同版本供詞，最初說1300萬元交給高進見，之後又改口郭可能影響地價重審，甚至聲稱郭有收錢，反覆不一，難以採信。郭信良也當庭強調，廖從未明確表示要分錢給他，「既然是賄款，金額應清楚講明」，否則根本談不上行賄。

檢察官則當庭指出，郭的律師刻意將卷證事實否認到底，明顯誤導視聽，強調一審合議庭已認定郭信良分得650萬元；另高進見收取1300萬元，郭與高各半，一審判決有據，檢方請法官參酌一審卷證，不宜輕信辯方導說法。

據了解，郭信良因貪污收賄被台南地院判刑13年、褫奪公權8年，並追徵650萬元；高進見則依共同貪污收賄罪判刑9年、褫奪公權4年，另因教唆偽證判刑6月，併須追徵650萬元；至於行賄的廖堅志則被判免刑。本案二審持續審理中，後續判決仍待法院裁定。