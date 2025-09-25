　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠群組「建議釋殺傷力消息」　羅智強：冷血無良民進黨

▲▼羅智強出席中天新聞舉辦《國民黨主席大辯論》。（圖／記者李毓康攝）

▲羅智強。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決式溢流，造成多人死亡，但傳出民進黨內部群組在討論該如何用「殺傷力」消息反擊國民黨。對此，國民黨立委羅智強痛批，「冷血無良民進黨」，正當各界憂心災民、心繫救災之際，民進黨卻忙著搞政治鬥爭，要把行政院變成網軍機器，以國家資源攻擊在野黨，甚至在群組內上傳罹難者位置，行徑冷血無良。

羅智強表示，正當各界都憂心災民、心繫救災之際，民進黨竟忙著搞政治鬥爭，要把行政院變網軍，以國家機器攻擊在野黨。根據流出的截圖，民進黨立委王定宇在黨團群組貼出側翼粉專「MR.柯學先生」攻擊花蓮縣長徐榛蔚的圖卡，要行政院仿效。他tag行政院秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄等人，說民進黨秘書長徐國勇建議，透過媒體、第三方釋出澄清且具殺傷力消息，以利友軍、民進黨立委和政務人員接著反擊。阮昭雄則回應自己被tag的訊息，表示「收到」。

羅智強提到，王定宇並在群組內上傳花蓮風災的罹難者位置圖，指公所未能落實強制疏散撤離，難辭其咎。林楚茵、陳培瑜、林淑芬等綠委，也跟著熱烈討論。林淑芬tag張惇涵說，「公文，死亡人民分布圖很重要」，並建議「那一村講出來比較具體」。林淑芬還回應王定宇tag張惇涵、阮昭雄的訊息，表示「你寫這樣文鄒鄒，可以直接一點」。

羅智強批評，15條人命，在民進黨口中如此雲淡風輕地成為鬥爭在野黨的工具。一群綠委與政院官員大吃人血饅頭，令人作嘔。15條人命，31人至今生死未明，民眾家園遭毀、家庭破碎。但民進黨在災害發生時，不是討論如何救災，竟是研究如何攻擊在野黨。果然，網路已開始大量傳播綠委與政院所商討的攻擊圖卡。政治不能脫離人性，民進黨還有人性嗎？

羅智強說，截圖曝光後，王定宇在群組中怒嗆「一群叛徒」後退群。在暗地裡把人命當鬥爭工具的，才是人民的叛徒。災後民進黨秘書長徐國勇更要行政院部門透過媒體、第三方釋出具殺傷力消息，攻擊在野。冷血無良民進黨，麻木不仁萊爾校長。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
77萬YTR沒出戰《中文怪物》　她親揭原因：不符條件

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠營對話外流 　Cheap：王定宇冷血不意外「林淑芬人設炸成碎片」

羅景壬怒告國民黨訴訟進度曝　被告媒體撤除報導＋公開道歉

快訊／陸軍增派約2千人明花蓮救災　賴清德已授權「官兵可進屋宅」

蔣萬安挺花蓮！　設籍台北受災原民最高可領1萬五千救助金

快訊／花蓮災情　蔣萬安：北市民眾有親屬在光復鄉可領1.5萬元

花蓮洪災14死！劉世芳會議驚語「家門口淹水就算了」　內政部澄清

賴清德打電話找人　徐榛蔚回話曝光：正在主持定期災後復原會議

南非釋協商訊號！外交部暫緩晶片管制　綠委：經貿實力轉化為外交籌碼

砂石場成洪水破口？　水利署指為「開口堤」：災前就封堵

別讓愛心被浪費！　行政院：花蓮賑災捐款要防詐、認明官方管道

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

好消息！光復鄉堰塞湖溢流第3天　高雄特搜隊泥濘中救出受困夫妻

報酬率27.12%！定期定額ETF存股3年成績單，高股息表現失色／不管啦！給我錢EP155完整版

花蓮鳳林「堤頂也溢流了」！河面土石淤積過大　防汛道路流滿泥水

北院再開庭！應曉薇「嘴對嘴親吻」愛女　柯文哲與小草握手

綠營對話外流 　Cheap：王定宇冷血不意外「林淑芬人設炸成碎片」

羅景壬怒告國民黨訴訟進度曝　被告媒體撤除報導＋公開道歉

快訊／陸軍增派約2千人明花蓮救災　賴清德已授權「官兵可進屋宅」

蔣萬安挺花蓮！　設籍台北受災原民最高可領1萬五千救助金

快訊／花蓮災情　蔣萬安：北市民眾有親屬在光復鄉可領1.5萬元

花蓮洪災14死！劉世芳會議驚語「家門口淹水就算了」　內政部澄清

賴清德打電話找人　徐榛蔚回話曝光：正在主持定期災後復原會議

南非釋協商訊號！外交部暫緩晶片管制　綠委：經貿實力轉化為外交籌碼

砂石場成洪水破口？　水利署指為「開口堤」：災前就封堵

別讓愛心被浪費！　行政院：花蓮賑災捐款要防詐、認明官方管道

機械科幻風RougeLite《Morbid Metal》東京電玩展試玩心得

快訊／寶島光學爆掏空！加盟店千萬營收被侵吞　總經理送北檢複訊

台大醫療團攜手雲林消防局遠赴索馬利蘭　副院長江文莒手記「319救命專線」荒野勳章

閱之海筆記／關東軍大進擊：前進滿蒙！

【扛不住了】花蓮鳳林堤頂也溢流！　河面淤積...泥水狂灌防汛道路

政治熱門新聞

劉世芳會議稱淹家門口就算了　內政部澄清

中央9次示警花蓮撤離？　粉專揭實情：潰堤前30小時說要撤8000人

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

賴清德打電話找人　徐榛蔚回話曝光

即／蔣萬安：北市民眾有親屬在光復鄉可領1.5萬元

快訊／陸軍增派約2千人明花蓮救災　賴清德已授權「官兵可進屋宅」

花蓮縣府批中央新創「垂直避難」　他揭：傅崐萁2018當縣長就已明定

沈伯洋火速協調　12座沐浴車深夜抵災區

賴清德：專家認定堰塞湖「爆破太危險」　分洪、虹吸也不可行

釋昭慧點名李明璇：刑事嫌犯再添2例

蔣萬安：設籍台北的花蓮原民可領1萬五千救助金

逆轉！超馬好手林義傑被控「著作權蟑螂」　二審改判無罪確定

羅景壬怒告國民黨訴訟進度曝　被告媒體撤除報導＋公開道歉

領1萬互槓！遭釋昭慧提告　李明璇回應了

更多熱門

相關新聞

花蓮縣府批中央新創「垂直避難」　他揭：傅崐萁2018當縣長就已明定

花蓮縣府批中央新創「垂直避難」　他揭：傅崐萁2018當縣長就已明定

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重傷亡，引起外界批評縣府撤離不力，花蓮縣府則稱「這次內政部新創垂直避難可在2樓以上就近避難，讓很多人自認家中夠安全，無法強迫」。對此，民進黨發言人吳崢表示，水災「垂直避難」是國際常見避難原則，早在2018年傅崐萁擔任縣長時期，縣府的水災保全計畫書就已經明定疏散撤離包含「垂直避難」，「傅崐萁自己寫的！花蓮縣府早知道，竟然還帶頭造謠，是失職、還是故意？」

羅智強台南支持大會開跑藍營議員、黨員400人齊聚力挺

羅智強台南支持大會開跑藍營議員、黨員400人齊聚力挺

賴清德赴晚宴未提花蓮災情？世總批造謠　黃揚明：造謠個屁歡迎來告

賴清德赴晚宴未提花蓮災情？世總批造謠　黃揚明：造謠個屁歡迎來告

綠營共諜案4人重判理由曝　助長中共「三戰」

綠營共諜案4人重判理由曝　助長中共「三戰」

點綠委群組對話外流重點　陳智菡：劉世芳動用公務員查人民資料

點綠委群組對話外流重點　陳智菡：劉世芳動用公務員查人民資料

關鍵字：

羅智強民進黨

讀者迴響

熱門新聞

虎媽把女兒鎖房內5天　爸破門驚見屍體

劉世芳會議稱淹家門口就算了　內政部澄清

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

撤離人數600突變8000　花蓮縣府員工看輿論：心冷

77萬美國YTR沒出戰《中文怪物》親揭原因：不符條件

中央9次示警花蓮撤離？　粉專揭實情：潰堤前30小時說要撤8000人

肯德基官網驚見0元炸雞桶！業者：非官方活動

衝突畫面曝！台中男KTV口角開槍釀1死

Coldplay演唱會爆「綠帽夫同場約會新歡」

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

最不尊重別人的三大星座！

賴清德打電話找人　徐榛蔚回話曝光

阿部瑪利亞無預警退賽《中文怪物》！

快訊／別再繳錢！3家職業工會欠保費　勞保局暫拒給付

快訊／全家開出8組發票大獎！幸運門市一次看

更多

最夯影音

更多
57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面