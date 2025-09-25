南消志願服務再升級　多元訓練課程凝聚守護力量

▲台南市消防志工參與第2次聯繫會報及定期訓練，實地演練CPR及消防裝備操作。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局為強化志願服務人員專業知能，並提升市民公共安全意識，於25日辦理「志願服務第2次聯繫會報及定期訓練」，內容涵蓋防火宣導、緊急救護及消防史料館導覽等課程，期望透過多元化訓練，讓志工在社區防災、緊急救護及消防文化推廣等面向展現更大效能，增進彼此合作默契。

本次訓練強調「知識與實務並重」，由消防宣導同仁分享防火宣導技巧，協助志工深入社區推廣火災預防；安排緊急救護訓練，強化CPR與簡易包紮實作，讓志工成為現場第一救援力量；並透過消防史料館導覽課程，加深志工對台南消防歷史與文化的理解，使導覽解說更生動專業。

市長黃偉哲表示，消防志願服務是城市韌性核心能量，透過系統化訓練，不僅提升專業能力，更能凝聚市民守護家園的力量。消防局長李明峯指出，藉由聯繫會報機制，加強志工橫向溝通與經驗分享，使志工在平時與災時皆能發揮專長，並感謝所有志工投入，承諾持續提供資源支持。

消防局補充，本次會報除了例行業務檢討與課程訓練，更是凝聚志工共識的重要平台。隨著社會與市民需求變化，消防志工角色也逐步擴展至文化傳承、緊急救護及社區防災等多元領域。透過此次訓練，期望志工在專業技能與服務理念上同步提升，共同打造更安全、更有韌性的台南市。