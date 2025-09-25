　
政治

拆公館圓環進度超前！　北市府：9/29上午6時啟用正交路口

▲李四川今日下午視察公館圓環拆除工程。（圖／北市府提供）

▲李四川日前視察公館圓環拆除工程。（圖／北市府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市公館圓環拆除及地下道填平工程，13日動工，原先規畫工期65天，預計在11月完工。不過北市府今（25日）表示，因許多作業改為重疊並行，加上施工期未受天候影響，作業時間大幅縮短，四岔正交路口，將提前在29日上午6時完工啟用，讓用路人適應新的路型，交通局長謝銘鴻表示，完成後的「正交路型」就會開始實施，呼籲用路人按照標線及牌面行駛。

謝銘鴻表示，在市府團隊與廠商協力趕工下，羅斯福路與基隆路口將於29日上午6時，完工啟用，後續將持續與新北溝通、觀察車流，並依照實際狀況微調，讓車流更順暢、交通更安全。

▲李四川今日下午視察公館圓環拆除工程。（圖／北市府提供）

工務局長黃一平表示，公館圓環工程將於29日完工，能夠提前完工有賴各相關局處的配合，原本要單獨進行的工程能夠同時施作，且天候因素影響比較小，各局處與營造廠商每天都在沙盤堆演施工過程，才能夠有提前完工的成果。

新工處工務科長高銘伸表示，截至目前為止總施工進度為80％，灌漿與填平作業都已經完成，即日起晚間23時到上午6時，會陸續完成路面銑鋪及畫設標線的工程。高銘伸也呼籲夜間用路人，晚間經過工程地段時，必須要按照牌面及義交人員的指揮與安排。

考量羅斯福路、基隆路口的公館圓環，連續七年都是台北市肇事熱點第一名，台北市長蔣萬安3月宣布，將拆除圓環並填平地下道，改為四岔正交路口。北市府9月13日凌晨零時，正式啟動工程，原先規畫分為兩階段，首階段預計44天，進行人行地下道及車行地下道分層封填，第二階段預計花費21天，拆除公館圓環地上設施及平面道路刨鋪，原預計11月才完工。

更多新聞
