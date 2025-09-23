營養午餐補貼取消！蔣萬安籲討論事權　行政院：已充分說明

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

學校午餐國產食材補助明年將回歸地方，台北市長蔣萬安今（23日）籲中央勿片面決定。對此，行政院發言人李慧芝今表示，相關討論在13日行政院卓榮泰院長邀請全國各地方政府參與會議時，都有充分說明回歸的事權；新版財劃法，統籌分配稅款將大幅增加新台幣4165億元，包括道路修整、學校營養午餐以及校園水電費等等，相關事項需要回歸地方辦理。

教育部昨表示，因應新版財劃法，明年度地方政府獲中央統籌分配稅款將大幅增加新台幣4165億元，因此明年度中央協助的學校午餐採用國產可溯源食材的補助，將回歸地方政府負擔。

對此，蔣萬安今受訪時抨擊，中央這樣的做法，確實嚴重衝擊到台北市的孩子，以及全國各個縣市特別中南部的小朋友，都造成了很大的影響。他說，中央到底給多少、扣多少？希望中央盡快和地方政府召開事權會議，全面釐清相關的權責，而不是單方面就恣意片面的決定。

對此，李慧芝表示，相關討論在13日行政院卓榮泰院長邀請全國各地方政府參與會議時，已提供行政院主計總處簡報，並於簡報中列舉回歸事權，當天六都首長皆有出席。此外，行政院主計總處本月17號再次與各地方政府主計開會討論時，也再度充分說明回歸的事權，並於同月19日將會議記錄發送給各地方政府。

李慧芝進一步指出，明年度的統籌分配稅款，台北市增加452億，居全國之冠，而台中市則增加295億，也在全國前五名，地方首長應本於職責，向市民說明，鉅額增加的數百億款項將如何規劃使用。