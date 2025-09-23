北市慶雙十！抽籤搶限量3000張國慶椅　加碼送「生生喝鮮奶」

▲台北市政府今年推出國慶限量好禮「國慶椅」。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國慶日倒數，台北市政府今（23日）舉辦114年國慶暖身記者會，由台北市長蔣萬安帶領小朋友揭曉國慶活動亮點，「生生喝鮮乳」政策也加入慶典行列，當日只要持數位兌換卡就能免費兌換鮮奶，活動周邊還設置「晨光市集」以及「國慶」主題DIY體驗，現場也規劃巨型運動體驗與巨型扭蛋機，並同步公布國慶限量好禮「國慶椅」，今年同樣採「線上登記抽籤、現場報到」方式辦理，共有3000名幸運兒可把國慶好禮帶回家。

蔣萬安表示，今年國慶口號選定「台北十刻 幸福十刻」，傳達城市幸福日常與國慶的喜悅，並首度以親子共樂、全民參與的活動形式於市府廣場舉辦一場「國慶升旗歡樂派對」，期盼帶給市民新的參與體驗，使國慶成為全民共享的節日，也讓孩童從小感受國慶意義。

蔣萬安指出，活動當天，歡迎2至12歲市民持「生生喝鮮乳」數位卡於現場兌換鮮乳一瓶，體驗市府友善政策的用心，他也特別推薦今年限量宣導品「國慶椅」，坐上去非常舒適、輕鬆，提醒民眾掌握兌換方式，才能將獨一無二的國慶好禮帶回家。

▲活動當天，2至12歲市民持「生生喝鮮乳」數位卡可於現場兌換鮮乳一瓶。（圖／記者徐文彬攝）

民政局補充，國慶限量好禮，今年同樣採「線上登記抽籤、現場報到」方式辦理，民眾可於9月23日下午2時起至10月1日中午12時前，透過樂活報名活動頁面完成登記，參加抽籤。

主辦單位將於10月2日中午12時於台北市政府民政局網站公布3000名幸運兒，同時以簡訊與電子郵件通知中籤民眾。中籤者須於10月10日上午6時30分至7時20分至國慶升旗活動現場憑QRcode報到，完成確認後即可領取兌換券，逾時未報到者視同放棄資格。持有兌換券民眾可於當日8時至11時現場憑卷領取好禮。

民政局說明，今年國慶升旗暨慶祝活動特別邀請台北市原住民領唱國歌，主舞台安排啦啦隊、戰鬥有氧，以及YOYO家族羚羊哥哥、櫻桃姐姐與親子館吉祥物「獺獺」帶動互動。

活動周邊還有20家特色攤商「晨光市集」以及「國慶」為主題的DIY體驗，並設置潮流公仔盒打卡點，現場也規劃巨型運動體驗與巨型扭蛋機，民眾只要完成集章任務，就能轉動扭蛋機，帶回神秘小禮物，最特別的是，台北市吉祥物「熊讚」將穿上量身打造的國慶專屬新裝，首次亮相。

民政局也提醒，為確保國慶升旗暨慶祝活動順利進行，10月9日晚上7時30分至12時：新仁愛路實施交通管制、10月10日上午6時30分至11時：市政大樓周邊路段將實施交通管制，呼籲市民多利用捷運等大眾運輸前往現場，避免交通擁塞。



▲台北市國慶升旗暨慶祝活動流程。（圖／台北市民政局提供）