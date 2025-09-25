晶片管制髮夾彎　外交部：接獲南非政府願對我駐館地位協商訊息

▲外交部。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

南非政府打壓我國主權，以政府公報降等、更名台灣2辦事處，經濟部日前預告祭出半導體、晶片輸出管制，外媒也一度以「罕見強勢」形容我方態度。不過，經濟部今（25日）突發聲明，指與外交部討論後，決定暫停這項管制措施。對此，外交部回應，鑒於我國駐南非代表處，頃接獲南非政府請求針對我駐斐館處地位進行協商的訊息，因此同意暫緩上揭預告程序。

經濟部今針對「我國晶片輸出南非改核准案」，經濟部提出兩大說明，第一， 此案資訊並未刊登行政院公報中心，爰尚未進入正式預告程序，僅是經濟部網站電子公布欄資訊。第二，在與外交部討論及確認後，決定暫停發布此預告。

南非降等台灣辦事處，經濟部以限制晶片出口管制措施引發熱議，美媒《彭博社》一度以「非比尋常」形容台灣的做法，「利用自身在晶片市場的主導地位，向與中國關係密切的南非施壓」。

針對經濟部今日公告撤下對南非晶片出口改採核准制預告，外交部回應，我經濟部9月23日在該部公布欄發布的「二極體晶粒及晶圓，光敏二極體或發光二極體」等47項貨品輸出南非改採核准制的預告，僅是進入預告程序前的資訊揭露，尚未刊登行政院公報中心，並未進入正式預告程序。

外交部指出，鑒於我國駐南非代表處頃接獲南非政府請求針對我駐斐館處地位進行協商的訊息，外交部經與經濟部協調，同意暫緩上揭預告程序。