快訊／光復再傳潰堤！大喊快跑驚惶逃離畫面曝　縣府緊急說明

記者王兆麟、劉邠如、劉人豪／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，各界捐物資、當志工一起協助災區重建。今（28）日近午佛祖街再度傳潰堤消息，在現場的民眾、志工、媒體緊急撤離，經濟部水利署第九河川分署指出，是工程單位嘗試在河道引流到其他的地方，但水流太大改變，目前研判不會造成危險，請勿恐慌。

▲光復傳出再度潰堤，正在花蓮台11甲線馬太鞍橋上有人大喊「快跑」，現場大批跑步跑步撤。（圖／記者劉邠如攝）



當時就在上午近12點，佛祖街往馬太鞍橋上傳出騷亂，記者先觀察到附近有救難志工隊員正在爭論，「打電話進去，請他們全部出來！」，有人認為沒有立即危險，但帶頭隊長非常激動回應「出了事情誰負責？」

接著沒多久，就看到人群不停往馬太鞍橋上走，當時大家還是用慢步行進的方式，也有人討論說「好像水潰堤了？」但沒過多久，就聽到指揮的國軍大喊「要快跑！ 靠右邊快跑！」，接著聲音愈來愈急促，幾乎是聲嘶力竭地大吼「繼續走繼續走，水來了水來了，快點跑起來不要擋到後面的！」、「快跑、快」，讓現場氣氛非常緊張！一直直到過橋後，人群撤退到路邊十多分鐘，有當地人開始接到通報電話說危機解除。

今早上11時50分左右，佛祖街、馬太鞍橋傳出潰堤，在現場的民眾、志工、媒體緊急撤離，並且大喊「快跑」，引發一陣恐慌。對此，花蓮縣政府指出，光復目前謠傳潰堤引發市區恐慌，大量志工避難，經濟部水利署第九河川分署於花蓮縣政府前進指揮所進行說明，工程單位嘗試在河道引流到其他的地方，但水流太大改變，目前研判不會造成危險，請勿恐慌。