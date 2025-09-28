　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／光復再傳潰堤！大喊快跑驚惶逃離畫面曝　縣府緊急說明

記者王兆麟、劉邠如、劉人豪／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，各界捐物資、當志工一起協助災區重建。今（28）日近午佛祖街再度傳潰堤消息，在現場的民眾、志工、媒體緊急撤離，經濟部水利署第九河川分署指出，是工程單位嘗試在河道引流到其他的地方，但水流太大改變，目前研判不會造成危險，請勿恐慌。

▲▼ 花蓮馬太鞍橋旁驚傳潰堤 。（圖／記者劉邠如攝）

▲光復傳出再度潰堤，正在花蓮台11甲線馬太鞍橋上有人大喊「快跑」，現場大批跑步跑步撤。（圖／記者劉邠如攝）


當時就在上午近12點，佛祖街往馬太鞍橋上傳出騷亂，記者先觀察到附近有救難志工隊員正在爭論，「打電話進去，請他們全部出來！」，有人認為沒有立即危險，但帶頭隊長非常激動回應「出了事情誰負責？」

接著沒多久，就看到人群不停往馬太鞍橋上走，當時大家還是用慢步行進的方式，也有人討論說「好像水潰堤了？」但沒過多久，就聽到指揮的國軍大喊「要快跑！ 靠右邊快跑！」，接著聲音愈來愈急促，幾乎是聲嘶力竭地大吼「繼續走繼續走，水來了水來了，快點跑起來不要擋到後面的！」、「快跑、快」，讓現場氣氛非常緊張！一直直到過橋後，人群撤退到路邊十多分鐘，有當地人開始接到通報電話說危機解除。

今早上11時50分左右，佛祖街、馬太鞍橋傳出潰堤，在現場的民眾、志工、媒體緊急撤離，並且大喊「快跑」，引發一陣恐慌。對此，花蓮縣政府指出，光復目前謠傳潰堤引發市區恐慌，大量志工避難，經濟部水利署第九河川分署於花蓮縣政府前進指揮所進行說明，工程單位嘗試在河道引流到其他的地方，但水流太大改變，目前研判不會造成危險，請勿恐慌。

09/27 全台詐欺最新數據

328 1 7395 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

聯合靈堂搭建完成！17遺體仍有2具無名　禮儀超人曝沈重心情
驚見「蜷曲女屍」！疑遭黑水破門捲出　特搜員鼻酸
吊車大王「40億白宮開放參觀」　超扯塞爆畫面曝光
男星救災「突被通知水要來了」！　逃竄畫面曝
罹難者慰問金加碼至100萬！　傷患25萬、房屋損壞再加10萬
快訊／再傳潰堤！大喊快跑逃離畫面曝　縣府急說明
賴清德下令：再增派兵力投入　中秋節前完成清淤

男星救災到一半「被通知水要來了」

男星救災到一半「被通知水要來了」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，各界捐物資、當志工一起協助災區重建。沒想到，男星嘻小瓜28日前近災區救災到一半，「水又來了」，現場畫面讓人看了心驚膽戰。

卓榮泰：罹難者慰問金加碼至100萬　傷患25萬、房屋損壞再加10萬

卓榮泰：罹難者慰問金加碼至100萬　傷患25萬、房屋損壞再加10萬

退休校長過世「隔天家裡被沖毀」　嬤泣：夫還沒出殯

退休校長過世「隔天家裡被沖毀」　嬤泣：夫還沒出殯

佛祖街土石覆蓋成荒地　1女疑活埋砂石場

佛祖街土石覆蓋成荒地　1女疑活埋砂石場

賴清德下令：再增派兵力投入災後復原　中秋節前要完成清淤

賴清德下令：再增派兵力投入災後復原　中秋節前要完成清淤

花蓮馬太鞍橋災情光復鄉經濟部

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

潰堤「撤離簡訊曝光」　2關鍵字難判危險性

徐榛蔚沿街慰問僅跳過他家！張峻：失落

可能有雙颱！　最新預測曝

光復災民怒吼：官員只會來打卡

即／光復再傳潰堤！大喊快跑驚惶逃離畫面曝

馬太鞍「全村的希望」！大馬村村長即時撤村　正確應變過程獲讚

鏟子超人情侶檔忙一天　「4字心得」曝光

《黑澀會》薔薔真的脫光！

日消防員假好心送她回家！秒變色狼性侵6小時

「惡臭→樟腦味」！鄰居回想全身發毛

光復站到了！列車長突廣播1段話　鏟子超人全哭了

誆包養會送手機　運將激戰少女後放生北捷挨告

鏟子超人赴花蓮巧遇爸爸　才知他也跑來救災

賑災基金會：捐款直接撥給災民

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝
全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

