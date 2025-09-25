　
地方 地方焦點

最高檢察署首度進軍國際書展　司法化身說故事的人

記者陳崑福／台北報導

響應法務部柔性司法政策，最高檢察署與台灣犯罪作家聯會共同策畫參展文化部主辦，114年9月18日至21日臺中展覽館「2025第1屆臺灣國際兒少書展」（下稱兒少書展），創司法機關參展的首例，現場反應熱烈，為展場帶來前所未有的司法新氣象！

最高檢察署首次前進書展、面對民眾，這次帶著滿滿驚喜，展場笑聲不斷、掌聲連連，大小朋友都玩得開心又長知識！原來法律宣導也可以這麼有趣，檢察官講故事、小朋友穿法袍、玩拼圖，大家都說：「原來檢察官這麼親民！」；用創意和行動證明，司法不是高高在上的距離感，而是可以走進您我生活的溫暖力量，讓民眾在歡笑中更貼近司法的世界！

最高檢察署每年精選不同主題，結合法律、故事及美感，展現法治與藝術的當代司法美學。《2024奉法者強則國強公益桌曆》上市兩週 1千本即均售磬，《2025法律 童話 物語公益桌曆》印製6,000 本亦全數售罄。今年推出《2026神探Impossible Mission公益桌曆》，於兒少書展期間同步登場開放預購，現場民眾反應熱烈，展場預購已破1500本以上！自即日起於全通路開放限量預購！每本公益價200元，預購收入全數歸入國庫。

2026年公益桌曆核心概念為「神人探案」，以「Impossible Mission」為名，象徵司法人員憑藉敏銳縝密的推理能力，破解不可能偵破的犯罪。最高檢察署編輯團隊歷經一年籌劃，蒐集多種推理類型，結合經典推理文學與偵查實務，並與學者專家討論角色與情節，以12則經典推理故事結合法律概念，以2026每月搭配插畫與故事摘要，呈現辦案邏輯與證據運用的探案辯證，讓國人彷彿親歷法庭與現場交錯的時空。

最高檢察署出版品不僅具備專業深度，更兼顧文字的清晰度與編排的易讀性，廣受各界肯定，台北律師公會常務監事謝良駿律師及卓心雅律師驚喜於展場，購得出版不滿1個月首刷1000本即售罄之《國家安全法、反滲透法、國家機密保護法逐條評釋》，如獲至寶。現場展示的童話飄帶、書籤、徽章、包公雕像及檢察官公仔等司法文創展示吸引大批民眾圍觀並洽購。

最高檢察署與台灣犯罪作家聯會特別規劃「夢想現場」、「鑑識現場」、「謎案現場」、「推理現場」、「探險現場」、「時間現場」六大主題，串聯童話、偵探、法律、辦案等元素，鋪陳閱讀作為理解世界的六種方式：其中「探險現場-檢察官的任務日記」展區，主要展示最高檢察署近來熱銷的《國安三法逐條評釋》、《德國檢察實務》等出版品，同時大小朋友穿上法袍體驗檢察官日常工作，讓國人更認識法律職人的專業與挑戰。而「時間現場-桌曆，司法新美學」展區，則是展示近年廣受國人喜愛的《公益桌曆》系列。

透過「法袍體驗」、「拼出正義」、「檢察官阿紫角色票選」、「公益桌曆預購」等遊戲互動，打造大小朋友都能參與的沉浸式體驗，透過寓教於樂的方式，邀請國人走進法治與偵探交織的故事場域，一同感受法律的溫度與邏輯的魅力，展現司法柔性力量。

結合「2026神探Impossible Mission」公益桌曆每月不同經典推理小說，透過8位檢察官與12位台灣犯罪推理作家在全台共13場的精彩對談，讓推理不只是娛樂，而成為一種思辨訓練與公民素養的媒介，向一切人學習，藉由跨界合作，希望未來能培養更多具臺灣特色的司法文學創作者。

首場對談「Everything is possible：福爾摩斯探案」，9月21日於兒少書展雲朵沙龍登場，邢檢察總長與知名犯罪小說作家既晴聯手對談「小說與法律的真相交會」，透過法律人與創作者的雙重視角，拆解犯罪心理、敘事技巧與故事背後的價值辯證。

邢泰釗總長說，「觀察能力絕對不會憑空產生，都是從生活中的點點滴滴及經驗淬煉而出，一個優秀的檢察官也是一樣，絕對不可能坐在辦公室就能查出犯罪事實的真相」。

台灣犯罪作家聯會理事長既晴表示，：「一個推理小說作家搭配一位真正有實務經驗的檢察官雙方對談，從如何閱讀推理小說並從小說中某些情節，跟臺灣犯罪搜查實務做對比，臺灣正在建立自己的推理文學，這樣的對談是非常有意義且具突破性」。

