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陳玉珍再提「不該補助創作者」　朱宥勳嗆：那就用全面罷免溝通吧

▲國民黨立委陳玉珍參觀書展。（圖／翻攝自Facebook／陳玉珍）

▲國民黨立委陳玉珍參觀書展。（圖／翻攝自Facebook／陳玉珍）

記者郭運興／台北報導

台北國際書展9日閉幕，國民黨立委陳玉珍日前也前去參觀，事後她談到「補助相關問題」表示，補助消費者比補助生產者重要，而不是由幾位官方審查人員挑選。對此，作家朱宥勳今（11日）批評，陳繼續強調「補助消費者，不該補助創作者」，自己受過補助，也當過評審，可以告訴陳玉珍，補助審議場合裡，官員是沒有決定權的，何必蹚這渾水？講這些都是多的，大家就全面罷免吧，反正當官只聽得懂官話，那就用他們唯一聽得懂的語言「溝通」吧。

陳玉珍9日發文分享參觀台北書展的感想，她也再度提到「補助相關問題」表示，自己依然相信，政府的補助，補助消費者比補助生產者重要，應該是將更多的資源提供給民眾，由他們決定喜歡那些創作，願意花錢買，而不是由幾位官方審查人員來挑選生產者作為補助的對象，如此更可幫助創作者的百花齊放，面對群眾，而非面對官員，藉由政策讓創作者去接近多元的讀者，而非去將就可能有意識形態的官方，如此對創作者與喜愛閱讀者均有利，也可以避免決定權壟斷可能衍生的腐敗，這個，也才是大家所說的，讓文化界不再仰人鼻息。

對此，朱宥勳表示，陳玉珍真的是一個滿有娛樂性的角色，跑去書展，滿坑滿谷新書，結果買了一本早就出了N年的三民版「唐詩三百首」，還快樂地秀出來。

朱宥勳表示，陳玉珍不是說跟唐詩三百首很熟，熟到可以背誦嗎？怎麼會連這麼普及的版本都還需要買呢？到底是有讀過還是沒讀過？然後陳玉珍還買了三民版的「古文觀止」，這也是入門級的讀物，這兩本書沒什麼不好，但是通常不會拿這麼基礎的東西出來炫耀。

朱宥勳說，大家不提「唐詩三百首」、不提「古文觀止」，不是因為都沒讀過這些「你以為可以代表品味的中國古典文學」。純粹是因為，只吃過連鎖餐廳的人，通常沒有資格自居美食家；而真正懂吃的人，也不可能炫耀自己吃了幾遍同一家連鎖餐廳。

朱宥勳再說，當然，自己知道陳玉珍的意思是「我就是喜歡中國文學，不喜歡你們搞的什麼台灣文學」。可是書展裡面也有好大一座「簡體館」。而且在簡體館的最外側，陳列了一大批「理想國文學獎」的得獎作品，那都是中國當代一線的作家。

朱宥勳說，為什麼不讀讀這些中國文學呢？為什麼要把中國文學搞到像拉丁文一樣，只有遺產、沒有未來呢？啊，還是陳玉珍不知道「理想國」是什麼單位，也不知道這些獎項的份量？抱歉以為陳玉珍對中國，至少要比他這台獨份子熟悉。

接著，朱宥勳指出，關於政策，陳玉珍繼續強調「補助消費者，不該補助創作者」，陳玉珍可以去跟韓國人、日本人甚至美國人說說看，看看他們會不會笑出來。其次，國民黨砍的預算也砍到消費者了，是不是到今天還不知道自己砍了什麼預算？再其次，請不要再幻想「創作補助是由幾個官員自己決定的」了。

朱宥勳再指，自己當過受補助的人，也當過評審，可以明白告訴陳玉珍，在補助審議的場合裡，官員是沒有決定權的，他們何必蹚這渾水呢？當然是通通交給專家學者決定，最沒爭議，陳玉珍不可能不懂中華民國公務員的調性，這就是懂裝不懂了。

朱宥勳提到，陳玉珍一直挑「補助」講，也是試圖轉移注意力的戰術，大家都看得出來，補助根本只佔預算裡很小的部分，陳玉珍就算很在意這一塊，那去砍翻譯推廣、國際交流、為作品行銷宣傳的預算幹嘛？這些錢，都不會直接進創作者口袋，而是去影響消費行為。

最後，朱宥勳強調，「當然我知道，講這些都是多的啦，陳玉珍只是愚蠢、邪惡外加演技拙劣而已，沒有能力也沒有意願講道理。那沒關係，大家就全面罷免吧，反正當官也只聽得懂官話，那就用你們唯一聽得懂的語言跟你們『溝通』吧」。

▼知名作家朱宥勳。（圖／翻攝自朱宥勳臉書）

▲▼作家朱宥勳批，國文課何時成了道德課？（圖／翻攝自朱宥勳臉書）

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