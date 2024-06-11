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書單補起來！曬書市集7萬本好書最低69元起　哈利波特套書現省逾千元

博客來「曬書市集」（圖／博客來提供）

▲網路書店曬書市集強打上半年度最優惠。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

家長、上班族和學生族大量囤書的時機又來了，網路書店打造曬書市集，涵蓋童書、商業理財、語言學習、文學小說和電腦資訊等，提供超過7萬本好書，最低69元起，想省荷包的人，書展時間長達兩個月，可以好好把握活動買齊書單。另有書店業者舉辦「萬物市集」特賣會以及首推「文化幣推薦書單」，可以入手超值書籍和特色選品。

博客來攜手千家出版社，推出「2024曬書市集」、「電子書滑書季」活動，超過7萬本好書，全面69元起，其中不少遊戲練習本或知識小百科如《專注力尋寶挑戰遊戲書：奇趣動物村》只要69元，相當划算；另強打3本399元促銷合購專區，如《群眾的幻覺》和《交易未來的投機者》兩本電子書，單書購買價均超過399元，但於合購專區湊滿3本，單本入手價直降至平均一本只需133元，CP值也高。

此次書展活動中，中文童書、商業書籍、電腦資訊和語言學習參展品項增3成，尤其是童書參展數破歷年紀錄，高達5千多種，此外，電子書、電子雜誌和有聲書參展品項也較往年增加1成，總數超過2萬種，主打實用性高的類型，並提供多種獨家電子書套書優惠，如醫療保健、生活風格、語言學習、電腦資訊，還有獨家電子書套書，最低399元起，等於44折起。

博客來「曬書市集」（圖／博客來提供）

▲《哈利波特1-7【繁體中文版20週年紀念】》在曬書市集以73折參展，特價3,260元，是小說迷典藏的好時機。（圖／博客來提供）

針對不同閱讀族群，除了挑選自己需要的書，其他便宜好書像是多益、日檢、日語學習用書需求重回高峰，《全新！新制多益TOEIC聽力／閱讀題庫解析【博客來獨家套書】》限時66折，日語學習出口仁老師的經典套書也有75折；《哈利波特1-7【繁體中文版20週年紀念】》以73折參展，現省逾千元；中醫調養、瘦身伸展、營養保健等相關熱門書，如《1天10分鐘，7天神瘦》、《脊椎伸展還你清晰腦袋》都是99元，《營養師百問百》、《零基礎學中醫》、《身體情緒疼痛地圖╳24節氣調理手冊》也都只要3本399元。

▲2024年誠品年度最大特賣會，在裕隆城誠品生活新店登場。（圖／業者提供）

▲誠品年度最大特賣會，在裕隆城誠品生活新店登場。（圖／誠品提供）

文化幣帶動16～22歲年輕世代閱讀風潮，誠品書店首度推出「文化幣推薦書單」，年輕世代最喜愛的3大類別同步出爐，「文學」、「心理勵志」、「生涯規劃與投資理財」成為面對選校、選系及就業等人生大哉問的Z世代人生指引，6/15起更攜手出版社舉辦逾百場講座，號召連俞涵、謝東霖、謝知橋等多位名人分享影響人生的必讀書單。

此外，誠品書店最大特賣盛會「萬物市集」即日起於裕隆城誠品生活新店登場，匯聚逾15萬種超值書籍和特色選品，主打中文圖書最低6本500元、外文圖書百元有找，同時海量展出黑膠唱片79折起、萬件文具禮品3折起，日本都買不到的人氣設計品牌SOU・SOU、HIGHTIDE等獨家限量商品也同步現身，每日還有精選好物與新品，除了直接到現場挖寶，有興趣的人也可線上逛展選物。

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