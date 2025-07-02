雲林打造沉浸式漫畫書展　《漫遊雲林・漫畫台灣》潮流登場

▲雲林縣政府文化觀光處圖書館推出主題書展《漫遊雲林・漫畫台灣》，打造沉浸式策展與互動體驗區。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

今年夏天，漫畫迷與閱讀愛好者絕對不能錯過的文化盛事登場！雲林縣政府文化觀光處圖書館推出主題書展《漫遊雲林・漫畫台灣》，以沉浸式策展與互動體驗區打造最潮流好拍、最有故事感的閱讀新場景，邀請全民一同走入漫畫的想像世界，感受雲林豐沛的在地創作能量。

雲林縣長張麗善指出，台灣漫畫近年蓬勃發展，不僅承載娛樂功能，更融合在地文化與藝術風格，逐漸成為推廣閱讀與文化教育的重要媒介。雲林擁有豐富的故事素材與創作土壤，為讓更多人看見地方文化的精彩，文化觀光處特別策劃此展覽，延續2024年榮獲MUSE國際創意大獎雙金獎的策展經驗，讓漫畫成為親近閱讀、認識家鄉的新入口。

文化觀光處長陳璧君進一步說明，這次書展以雲林在地知名漫畫家阮光民與陳小雅的代表作品為核心，現場打造「漫畫沉浸式閱讀體驗」空間，讀者彷彿走進漫畫分鏡場景之中，感受圖像與敘事交織的魅力。此外，現場還設有互動展區，推出結合科技的AR漫畫合影區，參觀者可與漫畫角色零距離同框拍照，體驗次元穿越的樂趣。

展區內的「漫畫語言轉盤」更讓人耳目一新，觀眾只要透過點播筆，即可聆聽漫畫情境中的時代聲音，感受不同時代的文化氛圍，從聽覺、視覺到情感層層遞進，讓閱讀不再只是翻頁，而是全方位的沉浸體驗。

為了進一步深化閱讀與創作的交流，主辦單位特別規劃漫畫名家講座，7月27日（星期六）與8月30日（星期五）兩天下午，邀請漫畫家阮光民與陳小雅親臨圖書館地下演講廳，與讀者分享他們的創作歷程與靈感來源。機會難得，預料將吸引眾多漫畫迷踴躍參與。

文化觀光處強調，《漫遊雲林・漫畫台灣》書展不僅是閱讀的創新實驗，更是雲林文化與藝術的精彩呈現，誠摯邀請鄉親與全台讀者踴躍參加，一起漫遊漫畫世界，閱讀在地故事，看見雲林的文化魅力。

▲雲林縣政府文化觀光處圖書館推出主題書展《漫遊雲林・漫畫台灣》，打造沉浸式策展與互動體驗區。（圖／記者游瓊華翻攝）