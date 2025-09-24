高鐵首列打造中「N700ST」雛型曝　運量爆棚史哲2度飛日本追進度

▲高鐵董事長史哲(左2)上周和本周兩度飛日本追新車打造進度。（圖／高鐵公司提供）

記者李姿慧／日本東京報導

高鐵引進全球最先進、日本新幹線最新世代的N700S列車，將命名為「N700ST」，首列預計明年8月抵台，由於高鐵運量不斷破新高且「看不到終點」，高鐵董事長史哲一周內兩度飛日本，緊追首列新車打造進度，高鐵第一列「N700ST」雛形也首曝光，史哲表示，2027年高鐵將與日本同步使用全球最先進列車。

台灣高鐵耗資約285億元將引進12列日本新幹線最新世代的N700S列車，命名「N700ST」，其中「T」代表「Taiwan」，車頭採「至尊雙翼型」空氣動力造型車鼻，高速飆駛時能減少阻力更節能，新世代列車不但剎車距離可縮短2成、只要3.2公里就可以全面剎停，斷電情況下還可行駛約10公里至安全處所，首列明年8月抵台，2027年下半年投入營運載客，2028年底12列全數上線。

由於高鐵近年運量頻創新高，連假、假日或超尖峰時段，自由座旅客常外溢至標準車廂，頻發生旅客有座位票卻擠不上車窘況，此現象不僅引發「高鐵捷運化」的質疑，也凸顯載運能量不足的隱憂。在此背景下，新世代列車能否如期、如質交付，已成為高鐵能否扭轉搭乘品質下滑、穩固品牌形象的關鍵考驗。

高鐵董事長史哲坦言，高鐵原本有34組列車，因疫情的關係讓增購計畫受到影響，疫情前每年搭乘人次約6千多萬人次，去年高達7800萬旅次，今年8月的日均運量剛破23.4萬，下半年還會大幅增加旅運人次，日均量將會再創高峰，大家期待高鐵有新車解決一票難求。

史哲自上周起至本周，短短一周內也兩度親赴日本，直奔新世代列車打造廠包括山口縣日立的笠戶工廠、名古屋日本車輛製造工廠等，緊追新車打造進度，首列「N700ST」新車雛形也曝光，「至尊雙翼型」車頭車體已完成打造，史哲也進入車頭內檢視施工進度和品質。

▲高鐵董事長史哲(右2)一周內兩度飛日本追新車打造進度。（圖／高鐵公司提供）

史哲表示，高鐵第一批列車700T是21年前在日本打造，高鐵迄今已通車18年，新世代列車「N700ST」上路時高鐵將滿20年，他上周和本周看了兩個主要打造N700ST新車的日本車輛和日立工廠，透過基地看到打造中的新車，可看到隨著科技進步，日本高鐵在新車科技、技術上有大幅進步，除內裝外，新車透過材料改造輕量化，以及流線型車頭大幅減低風阻，整體列車耗能減少2成，數字驚人，更不用說降震減噪。

史哲指出，他特別來日本盯緊車輛打造進度，日方做事謹慎，打造進度沒有問題，明年8月第一組新車將會來台，後續每2到3個月就會增加新車交車，2027年上路載客，讓台灣高鐵和台灣人欣慰的是，台灣高鐵新車進程上與日本同步性相當高，目前日本新幹線使用N700S比例已約5成，還有5成是舊車，後年台灣就跟日本用一樣的最先進新車。

台灣高鐵是日本JR東海將新幹線技術成功輸出海外的唯一案例，日本人也把台灣高鐵視為「台灣新幹線」，不過史哲表示，隨著台灣高鐵通車18年時間，台灣高鐵已經不只是當年被日本人所稱的「台灣新幹線」，台灣高鐵走出了自己的路。

史哲說，因為日本土地幅員廣大、鐵路長度長，日本新幹線造成人口集中，台灣大小尺寸適中，高鐵舊的8站加上新的3站共12個車站，使用普遍，幫首都解壓提供長程服務外，通勤、旅遊也扮演重要角色，跟日本不一樣，高鐵希望繼續改善品質，為台灣迎接新車，邁向更進步的10年、20年，讓台灣呈現更均衡面貌，高鐵扮演重要角色。