德克士炸雞「4夯品買1送1」連假限定　最多現省149元

▲德克士祭出連假限定優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

多個連續假期將至，美式炸雞品牌「德克士脆皮炸雞」連3周祭出「狂歡吃雞買1送1」限時優惠，包括買漢堡送雞翅、薯條買1送1等，9月26日起限定12天登場。

▲4大買1送1優惠品項一次看。

德克士脆皮炸雞祭出「狂歡吃雞買1送1」連假優惠，優惠品項包括「買6塊炸雞桶送咔滋脆皮手槍腿」，特價450元；「買超級酪乳雞腿堡送咔滋香辣雞翅」，特價149元；「買金黃地瓜薯霸（大）送金黃地瓜薯霸（中）」，特價63元；「買咔滋薯霸（大）送咔滋薯霸（中）」，特價63元。

優惠日期為9月26日至9月29日、10月3日至10月6日、10月10日至10月13日共12天時間，每組買1送1每單限購1組。

同步推出多款新會員專屬福利，凡加入會員即可獲得招牌咔滋手槍腿5折券、雞塊免費券，加碼可享香酥脆雞堡、金黃地瓜薯霸（大）、鮮萃檸檬綠茶等多項買1送1優惠。

▲摩斯漢堡4大連假優惠一次看。

同為迎接9月底開跑的4重連假，摩斯漢堡祭出一系列優惠，可享指定漢堡+大杯冰紅茶組合單套9折、第2套6折等好康，期間加碼早餐時段加20元升級「冰橙咖啡」、午晚餐時段加20元升級「香吉士」或「哈密瓜蘇打」；且使用MOS Order APP「跨店取」也同享第2套6折優惠。

●教師節連假

優惠日期：9月26日至9月29日

優惠內容：早餐時段「元氣牛肉蛋堡組合」單套優惠價81元，2套特價144元，平均每套72元；午晚餐時段「月見培根和牛堡組合」單套優惠價149元，2套特價264元，平均每套132元。

●中秋連假

優惠日期：10月3日至10月6日

優惠內容：早餐時段「火腿歐姆蛋布里歐堡組合」單套優惠價72元，2套特價128元，平均每套64元；午晚餐時段「月見大阪燒珍珠堡組合」單套優惠價140元，2套特價248元，平均每套124元。

●國慶連假

優惠日期：10月10日至10月13日

優惠內容：早餐時段「摩斯炸蝦堡組合」單套優惠價95元，2套則特價168元，平均每套84元；午晚餐時段「摩斯鱈魚堡組合」單套優惠價99元，2套特價176元，平均每套88元。

●光復連假

優惠日期：10月24日至10月27日

優惠內容：早餐時段「新咕咕雞堡組合」單套優惠價86元，2套特價152元，平均每套76元；午晚餐時段「超級大麥薑燒珍珠堡組合」單套優惠價104元，2套特價184元，平均每套92元。