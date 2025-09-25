國軍特蒐小組23官兵增援光復鄉　搭CH-47SD運輸機抵花蓮畫面曝

記者蘇晏男／台北報導

強颱樺加沙強降雨釀花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢堤，洪水泥流沖入光復鄉市區，國軍進駐後昨展開災後復原。陸軍航特部今（25日）派遣CH-47SD型運輸直升機1架載運特搜小組抵達花蓮，合計23人投入災防任務，協助地方因應樺加沙所帶來的災情。

▲陸軍航特部25日派遣CH-47SD型直升機1架載運特搜小組抵花蓮。（圖／軍聞社提供，下同）

軍聞社25日報導，陸軍航特部今派遣CH-47SD型運輸直升機1架載運特搜小組前往花蓮光復鄉大農大富森林園區，特搜小組編組特指部特五營3組共19員、無人機操作手2員及53工兵群生命探測儀2具與操作手2員，合計23員，投入第二作戰區災防任務，協助地方政府因應「樺加沙」颱風所帶來的災情。

陸軍司令部則表示，為爭取救難時效，今上午已派遣CH-47SD運輸直升機，載運特戰搜救兵力及53工兵群官兵，攜帶生命探測器等專業搜救裝備，增援花蓮光復鄉災區搜救行動。

陸軍司令部強調，救災前進指揮所將有效整合花蓮縣政府應變中心、警、消災情資訊，並與地方政府保持密切聯繫，全力支援地方救災實需，並依災區現場實際狀況，適切調整救災兵力與機具，提升整體救災效能。

參謀總長梅家樹前日下令陸軍24日進駐花蓮開設前進指揮所，並指導第3、4作戰區，同步完成兵力及機具整備待命，俾於必要時跨區支援救災任務第2作戰區（花東地區）。而陸軍第2作戰區昨下午投入災後復原工作，並依地方政府指示，本次行動共劃分5個作業區域，以搶通主要道路、恢復交通動線為優先，並配合地方政府規劃展開後續清理作業。

國防部長顧立雄昨傍晚則召開「國軍災害應變中心」管制會議，並指出目前第4作戰區及陸戰隊指揮部已調派工兵機具及操作人員跨區增援，各單位應注意機動安全及官兵照顧；另各級部隊長應持續關懷家中受災的弟兄姐妹，瞭解災損狀況、關懷輔導，落實照顧。

顧立雄強調，國軍將秉持「人飢己飢、苦民所苦」精神，集中兵力，以最短時間投入，使民眾能盡快恢復正常生活。