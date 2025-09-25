農業部長8月說「無立即危險」就信！律師反問：前幾天喊撤離怎不信

▲花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，光復鄉災情慘重。（圖／花蓮縣政府）

記者曾筠淇／綜合報導

受樺加沙颱風帶來的豪雨影響，花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖23日發生溢流，大量泥水沖入光復鄉。藍委傅崐萁稱，8月13日就有要求農業部「處理」堰塞湖，但農業部長陳駿季卻說「無立即潰堤的危險」。對此，律師林智群直言，8月說沒有危險就相信，前幾天說很危險要撤離，怎麼就不信？

馬太鞍堰塞湖在7月21日形成後，中央7月26日設置水位計、空拍、持續監測，並成立跨部會專案小組並分工，隨氣象署上週發布樺加沙颱風來襲，9月22日上午7時農業部林保署發布馬太鞍堰塞湖紅色警戒，並建議負責疏散當地民眾的花蓮縣府立刻展開撤離工作。

藍委傅崐萁23日指控，8月13日時就要求將馬太鞍堰塞湖納「丹娜絲重建特別條款」，農業部長陳駿季卻說「無立即潰堤的危險」。白委黃國昌今（24日）也跟進批評陳駿季「背幾條人命」。

對此，律師林智群就在臉書粉專上表示，很多人在洗農業部長8月說「無立即潰堤的危險」，黃國昌也在洗。但他直言，8月說沒有立即危險，就相信，前幾天9次說很危險、說要撤離，怎麼就不相信？話都他們在講，還好意思把責任推給中央？

貼文底下，網友紛紛回應，「8月的時候真的沒有『立即』危險，這麼說哪裡有錯」、「8月的時候『立即』，現在都快10月了」、「8月欸，怎好意思洗」、「現在已經要9月底了，拿8月的說法出來洗，令人傻眼」、「8月的沒有立即危險，竟然可以延伸到9月底的颱風？這甩鍋也太難看」。

當時農業部長陳駿季指出，該堰塞湖從民國90幾年就已開始形成，它的來源已久，但因壩體本身長達1.7公里這麼長，經評估並無立即潰堤的危險，但農業部為了下游居民願意努力去做。

陳駿季當時也指出，開挖溢洪道工程方面，有很多專家討論過，因土石鬆軟，要做的風險較高，還是尊重傅崐萁委員附帶決議內容，但可能沒辦法在1年內就清除掉，仍需要專業評估施工安全性。對於陳駿季說法，負責主持協商的立法院長韓國瑜也讚，農業部態度非常清楚，他們願意努力去推動。