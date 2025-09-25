沈伯洋曝災區最新狀況　坦言家戶內清理最困難

▲花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，光復鄉災情慘重。（圖／花蓮縣政府）



記者杜冠霖／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，光復鄉災情慘重，至今已有17人死亡，尚有數十人失聯。國軍、各縣市搜救隊、慈善團體都投入救災。綠委沈伯洋也在現場調度資源，他今（25日）稍早透露災區最新狀況，沈表示，居民最關心用水，昨天協調行動水車使用，堰塞湖紅色警戒尚未解除，建議民眾晚上回到收容中心，目前清理工作仍需要協助，大家也要注意過程中不小心造成的傷口跟細菌感染。

沈伯洋表示，居民最關心用水，但水壓還不太夠，搶修中。另有13處供水站，昨天也協調行動的水車，可供利用。大家清理的時候，很容易弄到管線造成漏水，請多加注意喔。

沈也提到，堰塞湖剩約15%，較為穩定，但紅色警戒尚未解除（這取決於土石等狀況），還是必須遠離河道；晚上建議還是回到各收容中心。而清理需要協助，國軍、各慈善團體十分辛苦，內政部新的民力已抵達，各縣市環保局也在做準備，但他自己的評估，對居民來說，家戶內清理才是困難。

沈伯洋提醒，大家清理請務必注意過程不小心造成的傷口與感染喔，各地有醫療站。另外，物資可送「花蓮糖廠中央倉庫」。聯絡人：張先生0958-080-620。主要需要「清潔設備」，水桶、鏟子、清潔劑、噴水設備、雨鞋、清消器具、口罩等等之類。