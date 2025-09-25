景德鎮「雞排哥」擺攤三大原則爆紅　開店得出動城管維持排隊秩序

記者魏有德／綜合報導

江西景德鎮一名專賣炸雞排的攤販李俊永，因獨特的經營原則與風趣的互動方式爆紅，被網友暱稱為「雞排哥」。他的攤位每日人潮不斷，排隊人流絡繹不絕，成為當地的一道「特殊風景線」，甚至需要出動城管協助維持排隊秩序。李俊永隨後在社群平台開設帳號，短短一天就吸引逾5萬粉絲追蹤。

▲江西景德鎮雞排哥。（圖／翻攝微博，下同）

當地人士透露，「雞排哥」有三大原則，一是下午4點半後不再接散客，優先照顧學生，並強調「學生比路人重要」；二是實行動態定價，學生比路人便宜1元（人民幣，下同），但中午12點後則會加收1元，作為「遲到的懲罰」；三是要求顧客先打開塑膠袋，提升效率，這句口頭禪也成為攤位極具特色的互動。

當地民眾形容，「雞排哥」的雞排價格親民，每塊售價6元，但賣的更多是「情緒價值」。不少顧客認為，他的真誠與幽默讓買雞排變成一種愉快體驗，「6元的雞排賣出了60元的幸福感。」

「雞排哥」的影片在22日突登上熱搜，為避免有不肖人士藉此詐騙，「雞排哥」本人也緊急開設個人社群帳號提醒粉絲，並邀請遊客到景德鎮體驗他的攤位。

據了解，「雞排哥」在當地擺攤超過二十年，近年則專賣炸雞排和雞柳條。一名老顧客付女士回憶，有次她下班晚到攤位時，李俊永仍冒雨等候，堅持履行承諾，讓她印象深刻，「雞排哥的真誠與樂觀是他爆紅的原因。」

隨著人氣急升，現場排隊人龍一度達到上百人，不僅李俊永全家總動員支援，高齡母親也協助準備食材，這也使得當地城管部門緊急動員協助維持秩序，並為他安排更大空間的便民攤位區。