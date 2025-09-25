陸爭議補教網紅多平台遭封　曾高呼「祖國統一」捐1億

▲大陸補教網紅張雪峰。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸補教網紅張雪峰（張子彪）昨（24）日在抖音、快手、微博、小紅書、B站等多個平台帳號被封，禁止網友們關注。其中，微博平台提示「因違反法律法規或《微博社區公約》被禁止關注」。張雪峰當日受訪僅簡短回應稱，「禁止關注是帳號問題！」隨即掛斷電話，婉拒進一步採訪。

▲張雪峰多個平台同步遭到封禁。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

《紅星新聞》報導，張雪峰在抖音平台仍保有「張雪峰講升學規劃」、「張雪峰聊考研」、「張雪峰說考研」等多個帳號，且部分帳號仍在正常直播。

在大陸九三閱兵後，張雪峰曾於直播中聲稱，「若祖國統一的槍聲打響，將立即捐出5000萬（人民幣，下同），再追加5000萬，共計1億元。」；「這筆錢公司已經準備好，不是隨口一說。」他還表示，這一代人一定能親眼見證統一，甚至透露已在編寫台灣學生的考研資料，「將來還要賣過去（台灣）。」此番言論引起輿論熱議。

公開資訊顯示，張雪峰畢業於鄭州大學，2016年因一支《七分鐘解讀34所985高校》的影片爆紅網路，2021年，他離開北京轉往蘇州創辦「峰學未來」，旗下業務涵蓋升學規劃、素質拓展、圖書研發、研學教育與直播電商等，他憑藉獨特觀點，長期活躍於各大社群平台，但也因對高校及專業的個人評價多次引起爭議。