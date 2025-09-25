　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸爭議補教網紅多平台遭封　曾高呼「祖國統一」捐1億

▲大陸補教網紅張雪峰。（圖／翻攝紅星新聞）

▲大陸補教網紅張雪峰。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸補教網紅張雪峰（張子彪）昨（24）日在抖音、快手、微博、小紅書、B站等多個平台帳號被封，禁止網友們關注。其中，微博平台提示「因違反法律法規或《微博社區公約》被禁止關注」。張雪峰當日受訪僅簡短回應稱，「禁止關注是帳號問題！」隨即掛斷電話，婉拒進一步採訪。

▲張雪峰多個平台同步遭到封禁。（圖／翻攝紅星新聞）

▲張雪峰多個平台同步遭到封禁。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

《紅星新聞》報導，張雪峰在抖音平台仍保有「張雪峰講升學規劃」、「張雪峰聊考研」、「張雪峰說考研」等多個帳號，且部分帳號仍在正常直播。

在大陸九三閱兵後，張雪峰曾於直播中聲稱，「若祖國統一的槍聲打響，將立即捐出5000萬（人民幣，下同），再追加5000萬，共計1億元。」；「這筆錢公司已經準備好，不是隨口一說。」他還表示，這一代人一定能親眼見證統一，甚至透露已在編寫台灣學生的考研資料，「將來還要賣過去（台灣）。」此番言論引起輿論熱議。

▲張雪峰多個平台同步遭到封禁。（圖／翻攝紅星新聞）

公開資訊顯示，張雪峰畢業於鄭州大學，2016年因一支《七分鐘解讀34所985高校》的影片爆紅網路，2021年，他離開北京轉往蘇州創辦「峰學未來」，旗下業務涵蓋升學規劃、素質拓展、圖書研發、研學教育與直播電商等，他憑藉獨特觀點，長期活躍於各大社群平台，但也因對高校及專業的個人評價多次引起爭議。

09/24 全台詐欺最新數據

446 2 4829 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

堰塞湖最新空拍！　壩體被切削成V型
快訊／驚悚對撞！　台中女飛出傷重不治
LIVE／賴清德赴災區！　最新現場曝
家園變泥巴地苦笑　她無奈：喊撤離時水都來了
快訊／7、8月統一發票　千萬中獎號碼出爐
光復國中棒球場全毀　現場慘況曝
鳳林堤頂也溢流！　防汛道路流滿泥水
快訊／玖壹壹春風「爆熱戀郭書瑤」　黑底白字文首發聲
快訊／KTV看不順眼！23歲男「對準心臟」開槍殺人
快訊／車頭變形！　駕駛遭壓斷腿慘死

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

睡到一半「行動電源爆炸」客廳冒火光！他嚇醒

睡到一半「行動電源爆炸」客廳冒火光！他嚇醒

許多網紅推薦的「MOZTECH墨子科技」行動電源，傳出多起爆炸意外，如今又有網友指出，凌晨突然聽到客廳發出巨響「砰」，而且還伴隨著燒焦味，轉頭看到客廳有熊熊大火，瞬間濃煙密佈，他立刻把衣服沾溼滅火，才發現引起爆炸的兇手是行動電源，驚呼「到現在還驚魂未定。」

是人扮的吧！安徽動物園黑熊披袈裟走路 網看影片驚呼：是真熊

是人扮的吧！安徽動物園黑熊披袈裟走路 網看影片驚呼：是真熊

新全民國防手冊模擬解放軍混入民間？　國台辦回應

新全民國防手冊模擬解放軍混入民間？　國台辦回應

川普聯大演說開砲！痛批盟邦承認巴勒斯坦

川普聯大演說開砲！痛批盟邦承認巴勒斯坦

Audi獨立電動車品牌半小時接單破萬

Audi獨立電動車品牌半小時接單破萬

