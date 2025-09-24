睡到一半「行動電源爆炸」客廳冒火光　他嚇醒：濃煙密佈！慘況曝

▲行動電源爆炸。（圖／網友何宗霖授權）



記者施怡妏／綜合報導

許多網紅推薦的「MOZTECH墨子科技」行動電源，傳出多起爆炸意外，如今又有網友指出，凌晨突然聽到客廳發出巨響「砰」，而且還伴隨著燒焦味，轉頭看到客廳有熊熊大火，瞬間濃煙密佈，他立刻把衣服沾溼滅火，才發現引起爆炸的兇手是行動電源，驚呼「到現在還驚魂未定。」

「我家失火了！」貿易公司董事長何宗霖在臉書發文，清晨約四點半，聽到客廳傳來一聲巨響，原以為是颱風的大風，直到聞到燒焦味並發現燈光異常，才驚覺不對勁。當他衝出房間查看，牆面已有熊熊大火，接著爆炸聲與火勢，瞬間整間客廳濃煙密佈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他迅速拿起身旁的毛衣和外套沾水撲火，終於控制住火勢。火勢撲滅後，他才得知妻子當時正在充「Moztech」的行動電源，他想起之前該品牌也曾傳出爆炸案例，但當時已確認過，序號已經不是會爆炸的序號了，且商品都已經有經過檢驗，所以才放心買的，沒想到仍發生爆炸事件，造成家中失火。

清理完事故現場，送小孩上學後，他仍驚魂未定，慶幸自己在爆炸的前10分鐘剛好醒來上廁所，並因更新手機系統而未立刻入睡，才能及時發現異狀，也還好之前裝潢選擇防火木地板，火勢才沒燒那麼快，「不敢想像若我沒起床，火勢急速燃燒的情況下，我和家人的生命財產安全將受到嚴重威脅，後果不堪設想！」

事實上，行動電源品牌墨子科技旗下產品「MOZTECH太空艙行動電源」，連續三年每年都有災情傳出，墨子科技創辦人Eason今年6月才拍攝道歉影片，解釋目前行動電源受限於傳統鋰電池的特性，本來就存在一定的自燃風險，團隊已經盡力「但事情終究還是發生」。

．本文獲授權報導。