　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

慢不等於安全！微型電動二輪車正成為青少年殺手 最新死傷人數曝光

▲▼花蓮警方配合微型電動二輪車新制上路，加強取締違規行為。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

▲青少年已成為微型電動二輪車事故死傷的主要族群，而且還在持續成長中。（圖／資料照）

記者錢雅慧／綜合報導

微型電動二輪車不僅價格低廉，年滿14歲免考照即可騎乘上路的規定，更是讓許多尚未成年的青年學子趨之若鶩，但糖衣之下卻是充滿危機，根據交通部路政及道安司的最新統計數據，114年1月至6月全國微型電動二輪車事故死傷人數為4,168人，其中13至17歲的青少年就高達1,387人，佔總人數的1／3，更是所有年齡層中佔比最高，而且相較113年呈現成長趨勢，顯見情況正逐漸走向失控。

▲慢不等於安全！微型電動二輪車正成為青少年殺手 最新死傷人數曝光。（圖／翻攝自交通部道安總動員）

▲114年1月至6月微型電動二輪車事故死傷人數當中，青少年高達1,387人，佔了總死傷人數的1／3。（圖／翻攝自交通部道安總動員）

除了「便宜」之外，微型電動二輪車限速25km/h的規定，讓部分家長誤以為「慢就等於安全」，進而讓孩子選擇微型電動二輪車做為代步工具，但從統計數據不難看出，即使有限速措施，但在青少年對道路環境、交通法規與風險認知不足的情況下，導致其事故率遠高於其它年齡層；值得一提的是，微型電動二輪車罰則均低於一般機車，如未戴安全帽處新台幣300元罰鍰、載人或載貨處新台幣300元至600元罰鍰、未滿14歲騎乘處新台幣600元至1,200元罰鍰，完全無法嚇阻各種違規行為。

▲微型電動二輪車自11月30日起，全面掛牌正式上路，南警於執法首日起即針對未依規定懸掛牌照之微型電動二輪車加強取締。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲微型電動二輪車雖然有速度上限25km/h的規定，但事故數仍持續攀升當中。（圖／資料照）

全國教師工會總聯合會理事長候俊良向《ETtoday新聞雲》指出，年滿14歲就可騎乘微型電動二輪車，也就是國二或國三以上的學生就能騎乘，但學生對於交通法規並不是很了解，在校園或校外就容易產生危險，而且道路設計並不完整，尤其城鄉之間差距更大，風險也隨之提升，另外學生間在各種事物上的比較心態，也容易做出違法改裝或危險騎乘的行為。

▲▼微型電動二輪車11月底起掛牌上路，未懸掛車者牌最高罰3千6百元。（圖／警方提供，下同）

▲微型電動二輪車罰則輕微，完全無法嚇阻如未戴安全帽、雙載或改裝等違規行為。（圖／資料照）

侯俊良強調「不能把這些事情都推給學校」，而是需要交通單位及地方政府共同聯手，除了針對交通設計進行改善之外，更重要的是針對使用者提出管理制度，無論是考照或培訓等方式，現在都急需提出有效措施，讓微型電動二輪車使用更加妥當，也避免讓青少年繼續暴露在風險之中。

微型電動二輪車納管失靈「交通部也數不清」！事故率遠超一般機車

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／驚悚對撞！　台中女飛出傷重不治
LIVE／賴清德赴災區！　最新現場曝
家園變泥巴地苦笑　她無奈：喊撤離時水都來了
快訊／7、8月統一發票　千萬中獎號碼出爐
光復國中棒球場全毀　現場慘況曝
鳳林堤頂也溢流！　防汛道路流滿泥水
快訊／玖壹壹春風「爆熱戀郭書瑤」　黑底白字文首發聲
快訊／KTV看不順眼！23歲男「對準心臟」開槍殺人
快訊／車頭變形！　駕駛遭壓斷腿慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

TOYOTA會長豐田章男「即將再次來台表演」！9／28降臨麗寶賽車場

98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛

269.8萬起！福斯商旅「最強7人座電動MPV」登台　售價比德國還便宜

台灣8月新車銷量「慘跌17%不到3萬輛」！特斯拉無懼關稅衝上第2名

350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

LUX改造媽媽大挑戰

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

寶寶站起不穩跌落床下　媽爆發神反應驚險救回！

AI智慧家電再升級　Panasonic秋季新品聚焦節能健康生活

頂呱呱「中秋優惠」限時10天　8塊炸雞桶下殺72折

慢不等於安全！微型電動二輪車正成為青少年殺手 最新死傷人數曝光

新品種「陽光紅麝香葡萄」來了！超市限量賣還有「日本F1國產牛」

【廣編】搶攻連假人潮！玩麗寶樂園免費送大桶COLD STONE冰淇淋

【廣編】星宇航空首發Apple Rewards Store　販售主題商品及配件

驚喜改造母女感動落淚！LUX玻尿酸瀑布瓶最強神助攻　找回媽媽自信少女感

慕赫單一麥芽威士忌 × 嘉林餐旅：以放膽之志，共創從新造藝的風味高度

德克士炸雞「4夯品買1送1」連假限定　最多現省149元

7-11聯名法朋推「蛋黃酥霜淇淋」　期間限定第2支半價

沒有緊張的餘裕！佐佐木朗希大聯盟初救援　三上三下獲全隊掌聲

華晨宇替于朦朧不平？開唱螢幕驚現「白色墜落人影」　暗藏7細節太心碎

亞洲區內航線貨櫃運價9月上半月上漲5%　低於去年但高於疫前

賴清德赴晚宴未提花蓮災情？世總批造謠　黃揚明：造謠個屁歡迎來告

爆破解決堰塞湖？　網友模擬給傅崐萁看：43秒掃光光復鄉

moon tang來台追星成功！　合體「雙金才子」超激動：像做夢一樣

台中隊35人+1醫2犬3無人機馳援光復　首日協助11人脫困

漲幅55%後首見鬆動　興富發開九份子讓利第一槍

南消志願服務再升級　多元訓練課程凝聚守護力量

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

【比床還好睡】喵星人霸佔坐墊　在機車上大睡特睡ＸＤ

消費熱門新聞

超商連6天優惠懶人包　氣泡水9元、民生品買1送1

全聯花蓮門市遭洪流灌入　業者說明最新情況

新品種「陽光紅麝香葡萄」來了！超市限量開賣

夢時代「2025超強週年慶」9/25盛大登場

微型電動二輪車納管失靈交通部數不清

速食店推周三限定優惠　肯德基買1送1、頂呱呱67折

7-11推出「蛋黃酥霜淇淋」超還原

德克士連假買1送1優惠一次看

超商周一咖啡優惠！7-11買1送1、全家10元多1杯

微型電動二輪車正成為青少年殺手

摩斯漢堡「4大連假優惠」出爐

拚業績必備「補氣神器」躍升拜拜新寵　美式賣場推折扣

頂呱呱「中秋優惠」限時10天

超夯髮品美式賣場限時搶購

更多熱門

相關新聞

75800元光陽再推充換兩用電動機車

75800元光陽再推充換兩用電動機車

KYMCO光陽今（24）日發表全新i-One Fly Techno，並為其開出75,800元起的建議售價，搭配汰舊換新補助最低39,200元即可入手；先前光陽曾推出過S7 Techno，透過搭載BMU模組實現手機遠端車控與充換兩用等功能，此次i-One Fly Techno也是相同作法，再加上旗艦車款MIG 9，補齊了從入門到頂級的充換兩用產品陣容。

印度19歲學霸「不想當醫生」輕生亡　

印度19歲學霸「不想當醫生」輕生亡　

微型電動二輪車納管失靈交通部數不清

微型電動二輪車納管失靈交通部數不清

比亞迪仰望刷新電動車最速紀錄

比亞迪仰望刷新電動車最速紀錄

Audi獨立電動車品牌半小時接單破萬

Audi獨立電動車品牌半小時接單破萬

關鍵字：

微型電動二輪車代步車學生國中生高中生青少年傷亡事故駕照

讀者迴響

熱門新聞

快訊／別再繳錢！3家職業工會欠保費　勞保局暫拒給付

堰塞湖溢流14死　科技專家點名3人「政治照妖鏡」

凱莉和好呱吉了

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

吳謹言結婚剛滿1年「領證官宣文消失」老公16字回應

國光女神斷開4年婚淨身出戶「擺攤賣童裝」付撫養費

快訊／18歲新兵「打靶重傷照」遭外流！中檢分案要查了

釋昭慧點名李明璇：刑事嫌犯再添2例

最不尊重別人的三大星座！

全台唯一頭獎「大滿貫」彩券行　台彩董總嚇到直奔南投拜訪

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

小坪頂84億爛尾樓一拍流標　內行：打對折恐仍沒人要

堰塞湖溢流14死　他秀證據：花蓮縣府涉犯1罪

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

快訊／玖壹壹春風爆粗口開罵！反擊「熱戀郭書瑤」

更多

最夯影音

更多
LUX改造媽媽大挑戰

LUX改造媽媽大挑戰
花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面