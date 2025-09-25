慢不等於安全！微型電動二輪車正成為青少年殺手 最新死傷人數曝光

▲青少年已成為微型電動二輪車事故死傷的主要族群，而且還在持續成長中。（圖／資料照）

記者錢雅慧／綜合報導

微型電動二輪車不僅價格低廉，年滿14歲免考照即可騎乘上路的規定，更是讓許多尚未成年的青年學子趨之若鶩，但糖衣之下卻是充滿危機，根據交通部路政及道安司的最新統計數據，114年1月至6月全國微型電動二輪車事故死傷人數為4,168人，其中13至17歲的青少年就高達1,387人，佔總人數的1／3，更是所有年齡層中佔比最高，而且相較113年呈現成長趨勢，顯見情況正逐漸走向失控。

▲114年1月至6月微型電動二輪車事故死傷人數當中，青少年高達1,387人，佔了總死傷人數的1／3。（圖／翻攝自交通部道安總動員）

除了「便宜」之外，微型電動二輪車限速25km/h的規定，讓部分家長誤以為「慢就等於安全」，進而讓孩子選擇微型電動二輪車做為代步工具，但從統計數據不難看出，即使有限速措施，但在青少年對道路環境、交通法規與風險認知不足的情況下，導致其事故率遠高於其它年齡層；值得一提的是，微型電動二輪車罰則均低於一般機車，如未戴安全帽處新台幣300元罰鍰、載人或載貨處新台幣300元至600元罰鍰、未滿14歲騎乘處新台幣600元至1,200元罰鍰，完全無法嚇阻各種違規行為。

▲微型電動二輪車雖然有速度上限25km/h的規定，但事故數仍持續攀升當中。（圖／資料照）

全國教師工會總聯合會理事長候俊良向《ETtoday新聞雲》指出，年滿14歲就可騎乘微型電動二輪車，也就是國二或國三以上的學生就能騎乘，但學生對於交通法規並不是很了解，在校園或校外就容易產生危險，而且道路設計並不完整，尤其城鄉之間差距更大，風險也隨之提升，另外學生間在各種事物上的比較心態，也容易做出違法改裝或危險騎乘的行為。

▲微型電動二輪車罰則輕微，完全無法嚇阻如未戴安全帽、雙載或改裝等違規行為。（圖／資料照）

侯俊良強調「不能把這些事情都推給學校」，而是需要交通單位及地方政府共同聯手，除了針對交通設計進行改善之外，更重要的是針對使用者提出管理制度，無論是考照或培訓等方式，現在都急需提出有效措施，讓微型電動二輪車使用更加妥當，也避免讓青少年繼續暴露在風險之中。

微型電動二輪車納管失靈「交通部也數不清」！事故率遠超一般機車