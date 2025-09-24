微型電動二輪車納管失靈「交通部也數不清」！事故率遠超一般機車

▲截至今年7月全台微型電動二輪車掛牌數僅33.7萬輛，仍有許多黑數四處流竄。（圖／資料照）

記者錢雅慧／綜合報導

滿街跑的微型電動二輪車，自2022年11月30日起正式納管，掛牌緩衝期也早已在2024年11月29日結束，但到了今年7月為止，僅有33.7萬輛完成掛牌，沒掛牌的黑數就連交通部也無法掌握，更可怕的是，微型電動二輪車1年的事故數高達近萬件，讓人不禁懷疑「年滿14歲免考照即可上路」的規定是否合理？

▲去年微型電動二輪車事故數高達9,836件，較前年顯著成長不少。（圖／翻攝自交通部道安總動員）

今年6月時，立法院交通委員會就有多位立委聚焦微型電動二輪車的管理問題，立委何欣純點出交通部仍未全面掌握全國微型電動二輪車總數，立委蔡其昌則指出微型電動二輪車的事故比例高於機車；實際在交通部道安總動員查詢，在113年時全國微型電動二輪車事故數就有9,836起，比112年的9,025起有顯著成長，這還是在掛牌數僅有30多萬輛的背景下，意味著即使表面上納管了，但整體仍在往失控的方向發展。

▲即使已經納管多年，交通部仍無法掌握微型電動二輪車到底有多少黑數。（圖／資料照）

立委游顥向《ETtoday新聞雲》表示，由於微型電動二輪車售價低廉，加上免考照即可上路的誘因，吸引未成年人、銀髮族與外籍移工使用，這些族群普遍缺乏交通安全知識與駕駛經驗，再加上經濟或環境因素限制，車輛保養狀況不佳，進一步增加事故風險；游顥認為，單純靠事後取締並不能改善事故率高的問題，而且現有的管理標準也太過寬鬆，執法和管理力道都不足，難以對各種違規行為產生嚇阻作用。

▲立法委員游顥表示，若微型電動二輪車繼續維持「免考照、免訓練、慢車定位」，只會讓事故數字持續攀升。圖／游顥辦公室提供）

不過游顥也指出，單純靠取締開罰並非長久之計，只有整體性策略才能徹底改善亂象，他認為政府應該制定駕照或訓練制度，無論是哪個族群，確保所有使用者都有基本操作與交通安全知識，也必須徹底清查未掛牌的黑數，全面落實掛牌與強制險，確保意外發生時能保障被害人權益，另外透過交通部、勞動部與消防署等單位跨部會合作，針對非法改裝、電池火災與職業通勤安全問題，建立監管與應變機制，更重要的是，若繼續維持「免考照、免訓練、慢車定位」，只會讓事故數字持續攀升。