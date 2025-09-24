　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

微型電動二輪車納管失靈「交通部也數不清」！事故率遠超一般機車

▲▼使用中微電車掛牌免規費優惠僅到今年底為止。（圖／公路局）

▲截至今年7月全台微型電動二輪車掛牌數僅33.7萬輛，仍有許多黑數四處流竄。（圖／資料照）

記者錢雅慧／綜合報導

滿街跑的微型電動二輪車，自2022年11月30日起正式納管，掛牌緩衝期也早已在2024年11月29日結束，但到了今年7月為止，僅有33.7萬輛完成掛牌，沒掛牌的黑數就連交通部也無法掌握，更可怕的是，微型電動二輪車1年的事故數高達近萬件，讓人不禁懷疑「年滿14歲免考照即可上路」的規定是否合理？

▲微型電動二輪車納管失靈「交通部也數不清」！事故率遠超一般機車。（圖／記者張慶輝攝）

▲去年微型電動二輪車事故數高達9,836件，較前年顯著成長不少。（圖／翻攝自交通部道安總動員）

今年6月時，立法院交通委員會就有多位立委聚焦微型電動二輪車的管理問題，立委何欣純點出交通部仍未全面掌握全國微型電動二輪車總數，立委蔡其昌則指出微型電動二輪車的事故比例高於機車；實際在交通部道安總動員查詢，在113年時全國微型電動二輪車事故數就有9,836起，比112年的9,025起有顯著成長，這還是在掛牌數僅有30多萬輛的背景下，意味著即使表面上納管了，但整體仍在往失控的方向發展。

▲▼花蓮警方配合微型電動二輪車新制上路，加強取締違規行為。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

▲即使已經納管多年，交通部仍無法掌握微型電動二輪車到底有多少黑數。（圖／資料照）

立委游顥向《ETtoday新聞雲》表示，由於微型電動二輪車售價低廉，加上免考照即可上路的誘因，吸引未成年人、銀髮族與外籍移工使用，這些族群普遍缺乏交通安全知識與駕駛經驗，再加上經濟或環境因素限制，車輛保養狀況不佳，進一步增加事故風險；游顥認為，單純靠事後取締並不能改善事故率高的問題，而且現有的管理標準也太過寬鬆，執法和管理力道都不足，難以對各種違規行為產生嚇阻作用。

▲立委游顥爭取南投電動充電樁及幸福巴士2.0全縣經費。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲立法委員游顥表示，若微型電動二輪車繼續維持「免考照、免訓練、慢車定位」，只會讓事故數字持續攀升。圖／游顥辦公室提供）

不過游顥也指出，單純靠取締開罰並非長久之計，只有整體性策略才能徹底改善亂象，他認為政府應該制定駕照或訓練制度，無論是哪個族群，確保所有使用者都有基本操作與交通安全知識，也必須徹底清查未掛牌的黑數，全面落實掛牌與強制險，確保意外發生時能保障被害人權益，另外透過交通部、勞動部與消防署等單位跨部會合作，針對非法改裝、電池火災與職業通勤安全問題，建立監管與應變機制，更重要的是，若繼續維持「免考照、免訓練、慢車定位」，只會讓事故數字持續攀升。

09/23 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

花蓮急需援手！　捐款管道一次看

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

6000萬噸泥流如海嘯　花蓮光復鄉史上最大浩劫　堰塞湖溢流奪17命！單親媽找失蹤6歲女

新品種「陽光紅麝香葡萄」來了！超市限量賣還有「日本F1國產牛」

【廣編】搶攻連假人潮！玩麗寶樂園免費送大桶COLD STONE冰淇淋

【廣編】星宇航空首發Apple Rewards Store　販售主題商品及配件

驚喜改造母女感動落淚！LUX玻尿酸瀑布瓶最強神助攻　找回媽媽自信少女感

慕赫單一麥芽威士忌 × 嘉林餐旅：以放膽之志，共創從新造藝的風味高度

德克士炸雞「4夯品買1送1」連假限定　最多現省149元

7-11聯名法朋推「蛋黃酥霜淇淋」　期間限定第2支半價

全聯花蓮門市遭泥水洪流灌入　業者：6名員工及顧客安全撤離

速食店推周三限定優惠　肯德基買1送1、頂呱呱67折

夢時代「2025超強週年慶」9/25盛大登場　首五日超殺優惠快搶

桃園浪漫必拍景點票選揭曉　80對新人4成選這裡

凱莉和好呱吉了！「痛哭擁抱」畫面曝光　她還原親口道歉過程

台藝大新隊長王威翔上任　參與柯瑞訓練營受啟發

鄉民曝「全光復的垃圾沖來」擋家門口　鄰居崩潰求救：開始發臭

德州ICE辦公室遭狙擊3死1傷　槍手飲彈！子彈刻字內容曝光

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

國際火線／巴人被屠殺，讓《辛德勒的名單》變成笑話！

一起幫幫花蓮！　五月天出手捐500萬賑災...劉若英加碼100萬送暖

「弟弟不要怕！」屏東消防深夜救出男童　瞬間抱懷中畫面暖哭

國光女神斷開4年婚淨身出戶　「市場擺攤賣童裝」付龍鳳胎撫養費

ROSÉ公開〈APT.〉第一版　少了火星人歌詞大不同！

全聯花蓮門市遭洪流灌入　業者說明最新情況

超商連6天優惠懶人包　氣泡水9元、民生品買1送1

新品種「陽光紅麝香葡萄」來了！超市限量開賣

夢時代「2025超強週年慶」9/25盛大登場

速食店推周三限定優惠　肯德基買1送1、頂呱呱67折

德克士連假買1送1優惠一次看

微型電動二輪車納管失靈交通部數不清

7-11推出「蛋黃酥霜淇淋」超還原

超商周一咖啡優惠！7-11買1送1、全家10元多1杯

摩斯漢堡「4大連假優惠」出爐

超夯髮品美式賣場限時搶購

拚業績必備「補氣神器」躍升拜拜新寵　美式賣場推折扣

超商周末優惠一次看！霜淇淋買1送1、珍奶買2送2

7-11國際咖啡日「買2送2」　全家新單品第2杯半價

微型電動二輪車

