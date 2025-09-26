充到發爐！微型電動二輪車「起火意外頻傳」　省下小錢反而賠不完

▲微型電動二輪車起火意外頻傳，而且深入生活環境的特性更進一步放大損失。（圖／資料照）

記者錢雅慧／綜合報導

電動車起火後難以撲滅的特性已是眾所皆知，但更多人沒注意到的是，體積更小、價格低廉、電池可拆卸的微型電動二輪車，正如同「移動炸彈」般的深入各種環境當中，不管是公寓或社區大樓，起火之後更容易發生「一波帶走」的慘劇，為了一時的省錢與方便，卻造成更大的損失，甚至是全民都得買單。

▲有超過一半的微型電動二輪車起火原因，都是車輛電池與充電系統所造成。（圖／資料照）

內政部消防署預防調查組科長葉金梅向《ETtoday新聞雲》表示，114年1月至7月全台共有40件火警是由微型電動二輪車所引起，共造成3人死亡，而且隨著車輛數的增加，整體相比113年全年的68件呈現成長趨勢；葉金梅也指出，最常發生的時間點是下午3點之後到深夜時段，其中有超過一半的起火原因，都是車輛電池與充電系統所造成，而且為了充電、或是擔心遭竊，多數車輛都停放在室內空間，起火後對人員或財物的傷害更加嚴重。

▲鋰電池起火之後難以撲滅，只能使用大量的水進行降溫，等待其化學反應停止。（圖／資料照）

微型電動二輪車的隱患，也對第一線消防人員造成極大的挑戰，消防員工作權益促進會副理事長鄭少書告訴《ETtoday新聞雲》簡單卻沉重的3個字──「打不掉」，鄭少書指出，無論使用滅火器、二氧化碳或是水，都沒辦法阻止鋰電池內部的化學反應，只能使用大量的水進行降溫，有時表面看起來好像打掉了，但人一離開又復燃，所以他也呼籲一旦發現微型電動二輪車起火時，千萬不要嘗試自行撲滅，應該要立刻通知消防單位前往處理。

▲微型電動二輪車不如電動機車出廠前會有完整檢驗，且拼裝車與來路不明零件的品質也是未知數。（圖／資料照）

鄭少書也提到，相較於一般電動機車在出廠前會經過完整的檢驗，微型電動二輪車不僅檢測較少，若是拼裝車或使用來路不明的零件，對於惡劣環境的耐受性也是未知數，改裝更會進一步提高風險；至於要如何避免微型電動二輪車起火造成大範圍損失，鄭少書無奈的說「不要停室內，但沒有人做得到」，只能建議規畫獨門獨戶的專區進行停放，萬一起火時還能控制損害範圍，不至於無止盡的延燒。

微型電動二輪車納管失靈「交通部也數不清」！事故率遠超一般機車

慢不等於安全！微型電動二輪車正成為青少年殺手 最新死傷人數曝光