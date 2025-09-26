　
民生消費

充到發爐！微型電動二輪車「起火意外頻傳」　省下小錢反而賠不完

▲台南鹽水區發生一起外籍移工所購買之微型電動二輪車停放於大樓通道自燃起火案件。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲微型電動二輪車起火意外頻傳，而且深入生活環境的特性更進一步放大損失。（圖／資料照）

記者錢雅慧／綜合報導

電動車起火後難以撲滅的特性已是眾所皆知，但更多人沒注意到的是，體積更小、價格低廉、電池可拆卸的微型電動二輪車，正如同「移動炸彈」般的深入各種環境當中，不管是公寓或社區大樓，起火之後更容易發生「一波帶走」的慘劇，為了一時的省錢與方便，卻造成更大的損失，甚至是全民都得買單。

▲▼岡山機車火警 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲有超過一半的微型電動二輪車起火原因，都是車輛電池與充電系統所造成。（圖／資料照）

內政部消防署預防調查組科長葉金梅向《ETtoday新聞雲》表示，114年1月至7月全台共有40件火警是由微型電動二輪車所引起，共造成3人死亡，而且隨著車輛數的增加，整體相比113年全年的68件呈現成長趨勢；葉金梅也指出，最常發生的時間點是下午3點之後到深夜時段，其中有超過一半的起火原因，都是車輛電池與充電系統所造成，而且為了充電、或是擔心遭竊，多數車輛都停放在室內空間，起火後對人員或財物的傷害更加嚴重。

▲▼花蓮縣消防局統計，近5年共發生29起鋰電池火災。（圖／花蓮消防局提供，下同）

▲鋰電池起火之後難以撲滅，只能使用大量的水進行降溫，等待其化學反應停止。（圖／資料照）

微型電動二輪車的隱患，也對第一線消防人員造成極大的挑戰，消防員工作權益促進會副理事長鄭少書告訴《ETtoday新聞雲》簡單卻沉重的3個字──「打不掉」，鄭少書指出，無論使用滅火器、二氧化碳或是水，都沒辦法阻止鋰電池內部的化學反應，只能使用大量的水進行降溫，有時表面看起來好像打掉了，但人一離開又復燃，所以他也呼籲一旦發現微型電動二輪車起火時，千萬不要嘗試自行撲滅，應該要立刻通知消防單位前往處理。

▲▼前鎮區中安路上發生一起微型電動二輪車起火燃燒，所幸並未造成人員受傷。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲微型電動二輪車不如電動機車出廠前會有完整檢驗，且拼裝車與來路不明零件的品質也是未知數。（圖／資料照）

鄭少書也提到，相較於一般電動機車在出廠前會經過完整的檢驗，微型電動二輪車不僅檢測較少，若是拼裝車或使用來路不明的零件，對於惡劣環境的耐受性也是未知數，改裝更會進一步提高風險；至於要如何避免微型電動二輪車起火造成大範圍損失，鄭少書無奈的說「不要停室內，但沒有人做得到」，只能建議規畫獨門獨戶的專區進行停放，萬一起火時還能控制損害範圍，不至於無止盡的延燒。

每日新聞精選

09/25 全台詐欺最新數據

453 2 6969 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

趕快兌獎！手機報稅今公布中獎名單
曝堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？
虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃　「驚世媳婦」又害死女兒
火車站擠滿人！她在花蓮捕捉暖心一幕　網感動：我喜歡台灣的原因
虎媽21歲女兒暴瘦！疑長期營養不良餓死
快訊／士官遭雲豹甲車撞傷「內臟破裂大出血」　國防部回應了
快訊／確定了！新光三越台中店明重新開幕

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

關鍵字：

微型電動二輪車代步車起火火警燃燒電池

