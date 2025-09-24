「晚上不要熟睡」！馬太鞍祖靈早預言堰塞湖災難　網驚：頭皮發麻

圖文／鏡週刊

樺加沙颱風雖無直接侵台，不過外圍環流仍為花蓮帶來超大豪雨，花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日下午溢堤，大量洪水沖毀馬太鞍橋，還淹沒光復鄉，造成重大災情。據了解，早在一個月多前，就曾有花蓮阿美族祭司接獲「馬太鞍祖靈求救」的貼文，當時就曾大預言馬太鞍溪堰塞湖的災難。

▲花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢堤，大量滾滾泥水傾瀉而下淹沒光復鄉，造成重大災情。（讀者提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

樺加沙外圍環流帶來的強降雨，造成馬太鞍溪上游堰塞湖溢堤，光復鄉也瞬間遭夾雜泥沙的「黑水」淹沒，當地災情嚴峻，目前光復已知14死18傷上百人失蹤，救援持續進行，遺憾的是傷亡數字恐將持續攀升。

值得關注的是，一名網友在上月8月14日即在ThreadsPO出「馬太鞍祖靈求救」貼文，該篇文章提及當時阿美族在舉辦豐年祭時，祭司曾傳達祖靈警訊，提醒族人「馬太鞍溪上游堰塞湖恐有潰堤危機」，祖靈警告堰塞湖水庫其實早就有裂縫，若8月15日至17日期間有下大雨，堰塞湖將可能潰堤，並對大興村、鳳林鎮與馬太鞍部落帶來重大衝擊與傷亡，還叮囑住在山上的族人第3天晚上不要熟睡，「注意山上的聲音變化，像是土石流或是大石塊鬆脫，都一定要非常小心！」

▲阿美族祭司8月祭典中的「祖靈警示」貼文如今被翻出，掀起網友高度關注。（翻攝自Threads）

雖該貼文提到的預言事隔一個月才發生，但馬太鞍溪堰塞湖溢堤造成慘重災情的消息曝光後，該篇貼文仍受到網友關注，「祖靈預言成真」、「看得起雞皮疙瘩」、「今天新聞一出真的頭皮發麻」、「這個我現在回來看起雞皮疙瘩，真的要好好聽自己祖靈的話」；還有人驚訝說，「祖靈是看得懂日期嗎？目前的確農曆8月啊！」

★《鏡週刊》關心您，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。



更多鏡週刊報導

北極圈明信片飄洋過海到台灣 卡在竹北「無人領取」3天後結局超暖

御姐「楓葉姐姐」IG私照外洩 超甜美生活照掀暴動！網搶朝聖：淡妝更好看

弘光科大女大生「為拿欠款繳學費赴約」遭前男友砍死 網揪情殺共通點示警