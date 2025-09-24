榴槤禁登機！一家五口機場「狂嗑5.5公斤」　他吃到生無可戀

▲為了不浪費，李男一家人在30分鐘內，將5.5公斤榴槤嗑光。（翻攝自網路）

圖文／鏡週刊

泰國清邁機場日前出現一幕荒謬畫面，中國一個家庭竟為了不浪費水果，選擇在機場外硬吞5.5公斤榴槤，畫面被網友拍下後瘋傳，短短幾天就吸引超過29萬人按讚，網友驚呼：「這才是真愛榴槤！」

據《Mothership》報導，事件發生在本月16日，李姓男子一家人在泰國度假後準備返國。李男的父親當天買了幾箱新鮮榴槤，想說要帶回國跟親友分享，沒想到航空公司明令禁止攜帶榴槤登機，原因是果王雖香甜濃郁，卻也帶著讓人避之唯恐不及的強烈氣味，有人形容像奶油凍，也有人直呼像「腐洋蔥混煤氣」。

面對「丟掉」還是「吃光」的選擇，這家人毅然決定當場開嗑。抖音影片顯示，他們一家五口蹲在機場外大口扒榴槤，李男第一口就差點被嗆到，父親則毫不退縮，繼續大快朵頤，場面又搞笑又荒謬。

李男打趣說：「如果你有一個固執的爸，臨登機前買了5.5公斤榴槤，那麼全家人只能硬著頭皮吃完！」但他也承認，自己連吞4、5塊後就再也不想碰榴槤了。更尷尬的是，他們最後雖順利登機，但身上全是榴槤味，只能頻頻向乘客道歉。

影片曝光後，許多網友笑翻留言：「真·不浪費食物！」「光聞到味道我就投降了」、「榴槤愛好者看了都要跪」；還有人大讚父子的執念，畢竟在一些市場上，一顆榴槤價格可高達數百美元，難怪他們選擇用「胃」守護水果之王。



更多鏡週刊報導

各音樂節都能見到他！16小時潛伏翻牆進周杰倫演唱會 只為賣便宜水被封「江湖傳奇賣水哥」

他打110求「懶覺不見了幫我抓」 永和警怒回報：這種垃圾報案內容好意思轉進來？

iPhone 17新機爆災情「2色幾小時就刮傷」 果粉傻眼：是新機還是二手？