助災區復原　卓榮泰捐1個月所得至0923堰塞湖災害賑災專戶

▲花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區，行政院長卓榮泰捐出1個月所得協助賑災。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，滾滾泥水沖毀光復鄉市區，行政院發言人李慧芝表示， 卓院長在結束今（24日）的花蓮勘災行程後，立即責成衛福部啟動財團法人賑災基金會公益募款「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，專戶將在明天開始接受捐款。而卓也捐出1個月的薪水，盼政府與民間、中央與地方合力協助受災居民重建家園。

行政院發言人李慧芝表示，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，嚴重影響光復、萬榮及鳳林地區居民的生命財產安全，今天（24日）行政院長卓榮泰前往馬太鞍溪勘災後，便指示前進協調所整合部會協助地方災後重建的工作，包括環境以及通訊、住宅都要盡速復原。

李慧芝說，卓榮泰院長在結束今天的花蓮勘災行程後，也立即責成衛福部啟動財團法人賑災基金會公益募款「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，專戶將在明天開始接受捐款，希望透過災害救助的精神，結合國內外民間力量，共同助力災區復原。

此外，李慧芝表示，卓院長也會捐出一個月的薪水，希望政府與民間、中央與地方一起合力，協助受災居民重新回到日常生活，重建家園。