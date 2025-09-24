綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊揭原意

▲民進黨立委王定宇。（資料照／立委王定宇國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，死傷慘重，但卻傳出民進黨立委王定宇在黨團群組要政院做出有「殺傷力」的消息，還標註行政院秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄。針對「殺傷力」是什麼意思，王定宇晚間也在社群平台回應了，他強調，真相只對造謠者有殺傷力！

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成嚴重死傷災情慘重，也讓中央與國民黨立委傅崐萁就責任歸屬直接槓上。有立院人士透露，民進黨立委王定宇在綠委群組舉特定粉專攻擊花蓮縣長徐榛蔚的圖卡為例，標註行政院秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄，表示民進黨秘書長徐國勇建議，透過媒體、第三方釋出澄清且具殺傷力消息，以利友軍、民進黨立委和政務人員接著反擊。而王定宇也在約傍晚5時40分不滿退出黨團群組。

對於群組訊息外流，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，民進黨團救災三原則是「中央進駐、地方互助、黨部支援」，救災最關鍵，政治口水也應該放一邊，重建家園最要緊，現在當務之急是提供災區最大的重建能量，包括物資、媒體都是重要的量能，輿論紛紛擾擾不是災民樂見的事情，天佑花蓮。

針對「殺傷力」是什麼意思，王定宇晚間9時許在社群平台發文表示，「這才是完整的意思！謝謝Mr.柯學先生製作真相的圖卡，讓大家看到傅崐萁在幹的事，真相只對造謠者有殺傷力！」

王定宇指出，明明事前九次通知縣政府盡速撤離危險區居民，花蓮縣政府輕忽中央九次提醒撤離，導致不幸罹難的都是在撤離區的，人命的損傷明明是可以避免。結果出國的沒做事的，一回來就大鬧救災，想甩鍋。「點出這才是真相，點出事實這才是為了花蓮人不捨，真相只有對造謠者有殺傷力！」

「Mr.柯學先生」發文提到，今天有一條新聞，或許沒什麼人看到，但是很感慨。今天做了一張圖，幫林保局澄清其實這段時間有警示花蓮縣府，花蓮縣府卻無作為。「王定宇委員抓了我的圖放在立委與府院的群組，建議怎麼反擊國民黨的謠言。卻被裡面成員截圖外流」。

Mr.柯學先生指出，可怕的點在於，從這些截圖看來，這裡面的成員除了民進黨立委就是府院高層，卻外流給藍媒大作新聞，什麼動機？我不知道？我很痛心，身為民進黨的忠實支持者，在層級如此高的群組內，居然有這種內鬼，為了我不知道的私心親痛仇快，民進黨裡的許多人，或許已經不是我們想的樣子，但現階段，別無選擇。

▼民進黨團群組被外流。（圖／翻攝自Facebook／蔡正元）