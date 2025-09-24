馬太鞍溪溢流災難！9人遺體身分確認　家屬悲痛指認

▲馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，河面上空留橋墩，導致台九線交通斷絕。（圖／記者李毓康攝）



記者董美琪／綜合報導

強颱「樺加沙」帶來豪雨，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致光復鄉嚴重淹水，不幸傳出人員傷亡。花蓮地檢署立即啟動災後司法應變工作，並進駐瑞穗生命園區設立臨時指揮所，負責遺體相驗與身分確認事宜。

截至今晚（24日）8時，園區共安置10具遺體（男性4名、女性6名），其中9人身分已確認，仍有1具待釐清。檢方指出，部分遺體經戶役政影像檔與指紋比對確認，惟因尚無家屬到場指認，暫不開具死亡證明書。其餘7名死者已由家屬確認並完成相關程序。

▲光復鄉公所一樓堆滿淤泥。（圖／記者李毓康攝）



法務部長鄭銘謙已第一時間指示臺灣高等檢察署協調台北、基隆及宜蘭地檢署支援人力，並允諾提供必要經費，確保檢察業務與司法調查能順利推展。

花蓮地檢署檢察長陳佳秀今天下午偕同主任檢察官唐仲慶前往生命園區，聽取花蓮縣警局高麗姬副局長及現場法醫、檢察官簡報，並對第一線同仁的努力表達慰問。陳檢察長也與花蓮縣政府民政處及警局高層共同勘查現場，針對動線規劃與鑑識程序提出具體建議，盼司法與救災流程更為順暢。

▲光復鄉市區道路嚴重受創。（圖／攝影中心記者攝，下同）



此外，犯罪被害人保護協會花蓮分會也同步進駐，針對罹難者家屬提供心理輔導與人道協助，盡力減輕親屬的悲痛與後續壓力。