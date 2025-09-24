被高舉屋頂！6歲女童屋內喊「我在這裡」獲救　終見媽媽才哭出來

記者陳崑福、董美琪／綜合報導

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨日下午溢流釀災，大量洪水灌入下游，造成嚴重災情。屏東縣消防局派員趕赴災區協助搶救。今晨接獲通報，光復鄉佛祖街有人受困，現場為一棟挑高鐵皮屋，屋頂幾乎被泥水覆蓋。救難人員一度必須在急流中邊游邊攀爬靠近，直到午後雨勢趨緩，切開屋頂時，聽見6歲女童「小沂」的童音回應「我在這裡」，讓隊員們瞬間振奮，並將她成功救出。

▼馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮縣光復鄉，6歲童勇敢獲救。（圖／記者陳崑福翻攝）



據了解，當時小沂與乾姑姑、乾姑丈同住，洪水來襲時，兩人疑似為了保護小沂，將她托舉到屋頂橫樑與堆積物間的高處，才讓她撿回一命。兩位長輩則在洪流中失去蹤影，目前仍未尋獲。

參與救援的屏東救難隊員回憶，現場泥沙漫延，水位直逼屋頂，四周湍急難以靠近，第一次幾乎被沖走，身上全是污泥。後來透過空拍建模，掌握建築結構與受損情況，再制定路線，才在第二次行動中順利爬上屋頂。準備切開鐵皮時，女童突然開心呼喊，似乎知道有人要來救她「我在這裡！」一瞬間讓所有人都非常感動。

搜救人員立刻安撫她：「妳別動！還有人跟妳在一起嗎？」女童回答「還有阿公阿婆（乾姑姑、乾姑丈）」。搜救人員回應「我們會想辦法下去救，妳先待著不要亂動。」

最後，救難隊切開鐵皮後，背著滿身泥漬的小沂離開危險區。途中隊員們不斷替她打氣：「妹妹加油！」小沂在被困近兩天後，始終堅強未掉淚。直到被送回指揮站，與母親重逢時，才忍不住放聲哭。而失聯的乾姑姑與乾姑丈，消防單位仍在持續搜尋中。

▲▼大水漫入光復鄉市區導致嚴重災情，市區街頭一片泥濘，滿是淤泥與受損汽機車。（圖／記者李毓康攝）



▼空勤總隊直昇機持續在當地搜救受困民眾。（圖／記者李毓康攝）

