民進黨定調救災優先　座談會、選對會喊卡、928黨慶預計延期

▲民進黨徽。（圖／記者詹詠淇攝）



記者杜冠霖／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，花蓮傷亡慘重，民進黨定調「救災優先」，原本22縣市座談會、包含今（24日）選對會全部暫停，4日後的928黨慶預計也將延後。由於民進黨尚未對外公布原本歸劃，定調以救災為主，看災情如何再做規劃，以目前救災進度，如期舉行難度很高。

據轉述，賴清德中常會致詞時提到，再過幾天，9月28日，民進黨創黨將滿39週年。在這裡，我們要向所有的創黨、建黨前輩，致上最深的敬意。在過去會抓會關的戒嚴年代，不管是從事黨外活動，還是投入組黨運動，民主前輩們都必須冒著失去自由、甚至生命的風險。

賴清德表示，但他們仍不畏犧牲，勇敢地站出來，衝破黨禁的封鎖，創立民主進步黨，為台灣敲開了民主的大門、寫下新的篇章。民進黨走過39個年頭，不但承載著一代又一代先進們，為台灣民主所付出的心血，也肩負起許多台灣人民，對民進黨深切期望的重擔。

賴清德強調，無論是資深或新進的從政黨員同志，都應清楚了解，扛起民進黨這塊招牌，必須謹守「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，以解決人民問題、照顧人民需求為從政理念，讓每一個人生活在自由民主的台灣，能夠安居樂業，盡情地追逐夢想。

賴清德指出，還要請所有黨員、支持者，繼續給予民進黨鞭策與指教，不足之處，我們都會虛心檢討改進。我與全體黨公職，會延續創黨信念，堅定守護民主自由、捍衛國家主權，持續壯大台灣。