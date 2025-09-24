486先生表態「不會捐款花蓮」！還開罵卓榮泰：邀傅崐萁幹嘛

▲486先生。（圖／翻攝臉書）

馬太鞍溪上游堰塞湖因颱風發生溢流，洪水直灌光復市區的狀況。對此，電商企業家486先生轉PO藍委傅崐萁的受訪影片，「有網友問我會不會捐款給花蓮，我不會。誰愛捐，誰去。」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，初步統計至少14人罹難、152人失聯。國民黨團總召花蓮立委傅崐萁今（24日）表示，台灣哪個堰塞湖是地方政府在管？明明就是中央；他還說，從726就不斷反應，希望中央行政院、國防部用爆破的方式，比照過去南投堰塞湖用爆破的方式，那個也是4000多萬立方米，爆破就解決了。

陳延昶就轉貼傅崐萁受訪影片，坦言不會捐款給花蓮，「有網友問我會不會捐款給花蓮，我不會。誰愛捐，誰去。」他也不解行政院長卓榮泰勘災時，為何要邀請傅崐萁同框，「是智障還是白癡？你邀傅崑其是要幹嘛？踏媽的我對卓榮泰真的越來越不爽了。」

486先生也在臉書開批傅崐萁，「內政部好幾天前就警告並提醒花蓮縣政府。然後花蓮縣長今天才要回國。這就是傅崐萁統治20年的花蓮！」

他更在留言處轉貼其他網友的貼文，直呼傅崐萁夫妻倆盤據花蓮20多年，「還有每次平地、山地原住民立委，花蓮地區的票絕大多數都投給國民黨籍或無黨籍的中國泰雅族高金素梅。」不過衷心希望馬太鞍溪堰塞湖溢流災情區域的居民能夠平安渡過難關，也拜託投入救災的人員要注意安全。