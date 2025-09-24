　
社會 社會焦點 保障人權

花蓮堰塞湖溢流釀災　台中國家級特搜隊出發了

記者游瓊華／台中報導

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖23日因壩頂溢流，導致馬太鞍溪橋遭大水沖斷，光復鄉多處地區嚴重淹水，造成10多人死亡以及多人失聯，災情告急。台中市消防局動員消防車13輛、特搜人員35名、醫生1名及2隻搜救犬，並攜帶水域救援、繩索與醫療等裝備，今天下午1點50分整備出發，火速趕赴災區，協助搶救受困民眾。

▲▼與死神搶人！花蓮堰塞湖潰堤釀災，台中國家級特搜隊出發了 。（圖／台中市消防局提供）

▲台中國家級特搜隊今天下午1點50分整備出發，火速趕赴災區，協助搶救受困民眾。（圖／台中市消防局提供）

台中市長盧秀燕表示，花蓮的災情牽動全國人民的心，台中市與災區鄉親同在，市府將全力支援第一線救災人員，也祈願花蓮居民能平安渡過難關。

▲▼與死神搶人！花蓮堰塞湖潰堤釀災，台中國家級特搜隊出發了 。（圖／台中市消防局提供）

▲台中市特搜隊曾多次跨縣市支援重大災害，包括花蓮、台南地震等，累積豐富的救援經驗。（圖／台中市消防局提供）

消防局表示，特種搜救大隊於112年通過國家搜救能力分級檢測，具備執行國內外重大災害人道救援的專業能力。獲悉花蓮災情後，即刻完成整備，待命出勤。此次出動的救援隊伍計35名特搜人員、1名醫師與2隻搜救犬配備各式救援器材，由副大隊長林吳亮廷領軍前往，在第一時間投入災區搜救。

市府強調，台中市特搜隊曾多次跨縣市支援重大災害，包括花蓮、台南地震等，累積豐富的救援經驗。此次再度動員，展現哪裡有需要，台中隊就在哪裡的救災決心！期能與各地救援能量攜手，盡快搶救受困民眾、降低傷亡。

花蓮急需援手！　捐款管道一次看

相關新聞

民進黨定調救災優先　座談會、選對會喊卡、928黨慶預計延期

民進黨定調救災優先　座談會、選對會喊卡、928黨慶預計延期

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，花蓮傷亡慘重，民進黨定調「救災優先」，原本22縣市座談會、包含今（24日）選對會全部暫停，4日後的928黨慶預計也將延後。由於民進黨尚未對外公布原本歸劃，定調以救災為主，看災情如何再做規劃，以目前救災進度，如期舉行難度很高。

多圖！國軍先搶通災區道路　出動戰車送物資、背行動不便居民撤離

多圖！國軍先搶通災區道路　出動戰車送物資、背行動不便居民撤離

486先生表態「不會捐款花蓮」　開罵卓榮泰

486先生表態「不會捐款花蓮」　開罵卓榮泰

她喊「普發1萬元全捐花蓮！」全場炸鍋

她喊「普發1萬元全捐花蓮！」全場炸鍋

成功嶺新兵中彈照外流！十軍團回應了

成功嶺新兵中彈照外流！十軍團回應了

