她喊「普發1萬元全捐花蓮」炸鍋了！一票人搖頭：捐物資比較好

▲馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，市區街頭一片狼藉 。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名網友心疼表示，看到馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，決定把政府普發的1萬元捐給花蓮賑災，盼盡一份心力。文章曝光後，不少人跟進力挺，但也有網友質疑捐款金流是否透明，「確定能到災民手上嗎？」還有人建議改捐物資，「自古以來捐錢=把錢丟水溝」、「直接買物資比較實在」。

一名網友在Threads表示，看到這次馬太鞍溪堰塞湖溢流，大水淹入光復市區的災情，她除了不捨，更決定把政府即將普發的1萬元捐出來，作為花蓮的賑災經費，盼著能盡一份心力。

文章一出，立刻獲得不少人支持，「我也願意把這1萬元捐給花蓮」、「我也會！一起做善事」，更有人直喊，「等錢發下來再說吧」。但隨著話題延燒，也有人提出質疑，擔心金流不透明，「記得PO收據，花蓮縣政府感謝你」、「有這樣的善念很好，但確定捐的錢送得到災民手上嗎？」「太多前車之鑑了，可能要謹慎一點」。

留言中，網友建議與其捐錢，不如捐物資更能派上用場，「建議別捐錢，捐物資比較好，自古以來捐錢=把錢丟水溝，哪裡都一樣」、「可以捐1萬的物資，這樣比較好」、「最好是直接買物資」、「謝謝您的善良，捐款請繞過花蓮政府，直接給有需要的單位」。

▲溢流洪水猶如海嘯，瞬間淹沒半個光復鄉。（圖／記者李毓康攝）



在災民收容與安置方面，目前光復高職體育館安置169人、大進國小306人、萬榮國小4人、鳳林樂活會館29人，合計508人。衛福部也動員民間社福團體與社工進駐安置所，啟動公私部門協力機制，像是花蓮家扶中心團隊已進駐光復安置所，協助盤點物資及提供急難需求、確認扶助家庭受災狀況等。

正在花蓮勘災的副總統蕭美琴表示，這次光復鄉受損非常嚴重，大家都很不捨，第一時間希望能夠救人，以及目前還失聯的人都能找到，該收容的、該開設的收容中心以及第一時間所需要的物資都要能到位，這是第一個目的。