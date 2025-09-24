傅崐萁當面狂轟卓榮泰　許淑華籲停止卸責：不分黨派團結救災

▲ 行政院長卓榮泰、國民黨立委傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，大水淹入光復市區，造成嚴重災情，但藍委傅崐萁今(24日)卻在前進指揮所痛批行政院長卓榮泰卸責，卓榮泰最終不滿表示，救災時間有限，「人民等的不是這一刻」，隨後離去。對此，民進黨台北市議員許淑華還原中央協助的實情表示，現在是台灣不分黨派團結一致，全力為花蓮救災的時刻，希望傅崐萁放下政治歧異，停止無謂卸責，盡快團結救災。

許淑華指出，向大家釐清花蓮堰塞湖的實際狀況以及農業部會議真實內容，傅崐萁指控農業部不肯處理堰塞湖，還將農業部長陳駿季在會議中討論的「無立即潰堤危險」當成是災害主因。

許淑華指出，但真實情況是，馬太鞍堰塞湖在7/21成形後，中央立刻於7/26完成設置水位計、空拍、持續監測，並成立跨部會專案小組分工處理，內政部也積極與台大、交大專家組成團隊，進行即時監控。

許淑華提到，協商會議時，農業部長聽取專家意見，表示當時土壤鬆軟，若貿然開挖，將可能導致高溢流風險，因此農業部會努力評估執行，8/13會議當時，已經將堰塞湖問題納入《728豪雨災後復原重建特別條例》處理，當天負責主持協商的立法院長韓國瑜，也當場稱讚農業部「態度積極」。

另外，許淑華表示，在9/22上午7點，農業部就已經通知花蓮縣府，要求執行撤離，但縣府處理速度終究還是有瑕疵，慢了半拍，在這數個月期間，中央多次舉行跨部會專家會議，但花蓮縣府甚至曾經派出沒有決定權責的人員出席會議，顯然對這個問題不夠重視。

許淑華指出，就在剛才，行政院率中央團隊，抵達花蓮前進指揮所協助救災，傅崐萁卻對行政院長與沈伯洋委員各種推卸責任與辱罵，最後會議在傅崐萁鬧場下，戛然而止。

許淑華強調，看到這樣的局面，任何人都會心痛，拜託傅崐萁委員，停止無謂的卸責，盡快團結救災吧！天佑花蓮！

▼民進黨台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）