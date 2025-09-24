　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

花蓮堰塞湖溢流成災　國民黨團提主管權責：中央需扛政治責任

▲▼ 國民黨團召開「花蓮堰塞湖溢流成災 賴卓政府請苦民所苦」記者會。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨團召開「花蓮堰塞湖溢流成災 賴卓政府請苦民所苦」記者會。（圖／國民黨團提供）

記者崔至雲／台北報導

中央災害應變中心今（24日）下午4時召開第11次工作會報，截至今天下午4時最新統計，樺加沙颱風死亡人數17人，受傷32人，失聯17人。國民黨團下午召開記者會表示，花蓮馬太鞍溪上游的主管權責是林業署、中游是水保署、下游是水利署，那就是中央政府的責任，大家說不要政治口水，但這個政治責任還是要有人負責。

「援助花蓮、同島一命」，書記長羅智強表示，花蓮光復鄉現在發生重大的災情，17位鄉親罹難，這麼慘重災情，呼籲台灣全島一命，上下一心，此刻每個人都是花蓮人，他將捐50萬元書款，幫助他的故鄉花蓮救災重建，而國民黨團也會共同捐出50萬元，共100萬元，他是花蓮出生的孩子，看到花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，奪走了許多花蓮鄉親的生命，毀壞光復鄉親的家園，心中感到萬分不捨與難過。

立委高金素梅也說，祈請社會各界協助，花蓮縣光復鄉現在需要外界的救援，所需物資包括飲用水、照明設備、保暖衣物、不需烹煮的食物、行軍床、床墊、睡袋、慢性病藥品、拖鞋、飲料、女性用品、成人紙尿布、盥洗用品、卡式瓦斯爐、飲水機、電熱水壺。

林沛祥表示，堰塞湖的上游是林業署，中游是水保署，下游是經濟部水利署，主要管理責任是落在中央政府身上；這一次是潰堤、而不是溢流，潰堤是看到的這2波洪峰，溢流是慢慢流下來的。

林沛祥指出，這個堰塞湖，20年前林業署其實就已發現，但沒有告知大家，直到今年7月26日才設監測站。立法院在8月13日，國民黨立委傅崐萁就直接問農業部部長陳駿季，說堰塞湖要趕快處理，不然可能會造成很大的災情，但陳說堰塞湖沒有立即潰堤的危險，8月23日在丹娜絲颱風特別條例時有附加決議，請政院督導工程會、農業部、經濟部體檢。

林沛祥說，很明顯的，中央政府輕忽了這一次的災難，不管是農業部長、氣象署都直接講說是溢流。這是個錯誤的政策判斷，現在大家說不要政治口水，但這個政治責任還是應該有人要負起，既然是中央政府的責任，那中央政府就講清楚、說明白，現在怎麼救災、未來怎麼補救，要用什麼方式來避免災害繼續發生。
 

09/23 全台詐欺最新數據

花蓮急需援手！　捐款管道一次看

別再說啥都沒做！他曝應變小組「7月就成立」

別再說啥都沒做！他曝應變小組「7月就成立」

因為強颱襲台的關係，花蓮光復鄉23日下午發生馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，引發洪水災害釀死傷。就有網友指出，外界質疑「為何什麼都沒做，就讓堰塞湖這樣潰堤？」但其實從7月發現跡象起，已有跨機關監測、預警與撤離等作為；9月中專家更將「最可能情境」由極端潰壩，調整為「晴天溢流、下切約50公尺」的沖刷型事件，「是你不知道已經做了多少事情。」

堰塞湖從形成到溢流僅2個月！地質技師曝難提前處置

堰塞湖從形成到溢流僅2個月！地質技師曝難提前處置

大雨下不停！光復鄉上游還有9千座泳池水量

大雨下不停！光復鄉上游還有9千座泳池水量

花蓮堰塞湖釀15死！律師點名「1類人」最好強制撤離

花蓮堰塞湖釀15死！律師點名「1類人」最好強制撤離

風災重創花蓮釀15人亡！　韓國瑜、江啟臣各捐1個月所得

風災重創花蓮釀15人亡！　韓國瑜、江啟臣各捐1個月所得

