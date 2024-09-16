鬼門關前PK死神搶回5命　桃園消防局宋程毅榮獲「金心獎」肯定

▲多次成功搶救心梗民眾，桃園消防局宋程毅榮獲「金心獎」肯定。（圖／消防局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府消防局16日指出，台灣心肌梗塞學會為獎勵救護人員到院前，對急性心肌梗塞患者急救的貢獻，特辦理「金心獎」以表揚卓越表現；在與來自全國消防局菁英激烈角逐中，桃園消防高級救護技術員宋程毅，以亮眼表現脫穎而出，奪下「台灣最佳心肌梗塞緊急救護員」殊榮。

市府消防局表示，宋程毅目前任職於蘆竹區大竹分隊，服務年資僅5年的程毅對於緊急救護有滿腔的熱忱，不僅運用休假時間精進救護技能，還多次與同仁組隊參加救護競賽獲得佳績，更於取得高級救護技術員資格後，將所學回饋於傷病患。

宋程毅去(112)年對於疑似急性心肌梗塞患者，完成到院前十二導程心電圖傳輸31件，給予口服藥物8件，另執行到院前心肺功能停止案件20案中，有5名經急救後成功康復出院，優異表現令人讚賞。桃園市政府消防局自108年起於救護車上配置心電圖機，使救護人員到院前得執行12導程心電圖並將影像上傳供醫師判讀，讓患者及時接受治療，降低失能及死亡率；據消防局統計112年執行1,363件到院前12導程心電圖，其中成功偵測到123件ST上升型心肌梗塞(STEMI)。

消防局長龔永信表示，ST上升型心肌梗塞的患者發生猝死性心律不整的機會很高，救護人員一旦於到院前捕捉到異常的心電圖，便能提高警覺，給予相應的急救處置，守護每條寶貴性命，且此類患者不乏有30-50歲中壯年族群，所救下的可能是家庭中的重要支柱，救護人員更是謹慎以對。