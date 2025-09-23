最後一發出意外！成功嶺新兵打靶「半臉沒了」　軍方排除機械因素

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中成功嶺22日下午傳出打靶意外，一名18歲的邵姓義務役二兵使用T91步槍射擊時，槍械不慎擊發，造成邵兵左臉大面積複雜性傷口，一眼可望見顱底，傷勢十分駭人。今(23日)陸軍十軍團政戰主任鄭傑元少將在烏日林新醫院醫療團隊的陪同下召開記者會說明，表示目前初步已經排除機械、彈藥因素，現已將現場錄影畫面交予中檢進一步釐清事故原因。

▲陸軍十軍團政戰主任鄭傑元少將。（圖／記者白珈陽攝）

鄭傑元說明，重傷的邵姓二兵年僅18歲，今年5月才入伍，8月撥交到機步234旅，昨下午4時50分進行例行性射擊訓練，現場該把T91步槍共有3個彈匣，每個彈匣各有9發子彈，合計共27發，而當時射擊線上的其他鄰兵都已經完成射擊，邵兵是最後一個射擊的，引發意外的也是該把T91最後一發、也就是第27發子彈。

鄭傑元指出，當時助教就在邵兵的正後方，意外發生後，立即上前與現場醫護人員進行緊急止血處置，並協助送往林新醫院搶救；下午5時15分，軍方立即通知邵兵父母，親屬也於晚間趕抵醫院進行了解，後續開刀、轉送加護病房，軍方均派專人陪同邵兵家屬。

對於事故原因為何？鄭傑元強調，國軍相當重視安全，因此在射擊前槍枝都必須經過鑑定才能射擊，而該把T91在事發後已經送往檢查鑑定，確認彈藥室沒有破損，初步排除機械與彈藥問題；而是否有遭到鄰兵誤擊的可能？鄭傑元說，當時射擊線上其他鄰兵都已經完成射擊並停止，只剩下邵兵一人，因此也排除他人誤擊，能確定該發造成意外的子彈是由邵兵的槍管中擊發；至於變換姿勢一說，昨天射擊訓練也沒有變換姿勢的問題。

鄭傑元表示，昨天依照規定，射擊現場有裝設監視器全程錄影，也有安排助教，今中檢檢察官介入調查後，已經將相關影像扣押，因此軍方目前暫時無法提供相關畫面，案情細節、原因就交由檢方釐清，以昭公信。

針對邵兵的傷勢，烏日林新醫院整形外科魏經岳主任表示，邵兵送到醫院後，左臉可見一個非常大的傷口，位置從上顎、一直到顴骨與眼眶，傷口大部分位於左半部正臉前方，骨頭、軟組織全部都不見，直接進到顱底，是一個很大的複雜性傷口。院長林明輝也指出，昨經過11小時手術後，今早失血量已經獲得控制，早上與三總外科部主任一起評估後，認為是一個很好的轉院時間點，已於下午1時左右安排救護車轉到三軍總醫院持續治療。

▼烏日林新醫院整形外科魏經岳主任。（圖／記者白珈陽攝）

