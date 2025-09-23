樺加沙重創花蓮光復鄉　張善政下令桃園救災團隊隨時待命

▲針對樺加沙颱風夾帶豪雨重創花蓮，桃園市長張善政已指示桃園救災團隊隨時待命出發。（圖／翻攝自張善政臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

針對樺加沙颱風夾帶豪雨重創花蓮光復鄉，桃園市長張善政今（23）日在臉書發文，已指示市府團隊完成各項救災整備，桃園救災團隊隨時待命出發。張善政表示，桃園和花蓮是一家人，我們會並肩作戰，陪花蓮一起挺過難關。

▲桃園救災團隊整備待命出發中。（圖／翻攝自張善政臉書）

鑒於樺加沙挾帶豪雨，花蓮光復鄉情況嚴峻！張善政剛剛在臉書發文指稱「接獲消息後，我立刻指示市府完成各項救災整備，桃園救災團隊隨時待命出發」。

▲桃園市長張善政臉書發文指示市府救災團隊整備待命中。（圖／翻攝自張善政臉書）

張善政指出，桃園和花蓮一直有很深的連結，桃園是全台原住民人口第二多的城市，不少族人的親友仍居住在花蓮，我們的原民市議員已接到不少焦急的詢問，也都向我反映，我完全能感受到那份擔心。所以除了指示消防局、工務局整裝待發，也要求原民局立刻啟動對接，任何訊息都要掌握，以利桃園提供必要的協助。

▲桃園消防局等救災團隊整裝待命。（圖／翻攝自張善政臉書）

張善政強調，桃園和花蓮是一家人，我們會並肩作戰，陪花蓮一起挺過難關。