地方 地方焦點

數位學伴計畫表揚台南2名教師　持續縮短偏鄉數位落差

▲東山區青山國小教師謝易及北門國中教師李欣宜獲教育部數位學伴計畫傑出帶班老師殊榮，展現偏鄉教育用心與成果。（記者林東良翻攝，下同）

▲東山區青山國小教師謝易及北門國中教師李欣宜獲教育部數位學伴計畫傑出帶班老師殊榮，展現偏鄉教育用心與成果。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

教育部日前公佈2025年度數位學伴計畫傑出人員選拔結果，全國共有19名國民中小學傑出帶班老師獲獎，台南市即囊括其中2名，分別由東山區青山國小教師謝易及北門國中教師李欣宜獲選，值得一提的是，謝易老師已是近4年來第三度獲獎，而李欣宜老師首次參與計畫就獲肯定，市長黃偉哲對兩位教師長期付出與教育成果表達祝賀與讚許。

黃偉哲指出，市府長期爭取資源協助偏鄉學校提升數位學習環境，讓每位孩子在公平條件下學習。課後陪伴對偏鄉學生的學習影響深遠，兩位獲獎教師不僅提升學生學習動力，更讓孩子在學習過程中獲得關懷與自信。

▲東山區青山國小教師謝易及北門國中教師李欣宜獲教育部數位學伴計畫傑出帶班老師殊榮，展現偏鄉教育用心與成果。（記者林東良翻攝，下同）

教育局鄭新輝局長說明，數位學伴計畫以一對一線上學習為核心，由大學生遠端指導國中小學生國、英、數課程，帶班教師則扮演橋樑角色，串連情感與學習效益。謝易老師連續五年投入計畫，透過課堂公約及獎勵制度，營造有秩序且兼具信任與關懷的學習環境，逐步看見孩子自我成長與學習自信的轉變。李欣宜老師今年首次參與，仔細紀錄學生學習狀況，提供大學伴教學建議，並引導孩子培養感恩與良好人際互動，初試啼聲即獲評審肯定。

教育局表示，弭平偏鄉孩子數位落差不僅仰賴設備環境，更需要教學人員的情感支援與陪伴。期望透過此次表揚，吸引更多教育夥伴加入數位學伴行列，共同縮短城鄉學習資源落差，讓每位學童因科技受惠，也在教育關懷中成長。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

