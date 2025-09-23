中央補助退場　黃偉哲：台南自籌經費讓孩子天天吃得營養又安心

▲台南市自編近6億元預算，確保營養午餐持續使用國產「三章一Q」食材。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

行政院主計總處日前指出，依新版《財政收支劃分法》實施後，國中小營養午餐「三章一Q」國產可溯源食材補助，將由地方政府自籌財源支應，對此台南市長黃偉哲23日宣布，市府將自行編列近6億元預算，確保全市學童午餐品質不打折，持續提供安全、安心的國產食材，照顧弱勢學童與偏鄉學校供餐需求。

黃偉哲市長表示，學校午餐不只是孩子的一餐，更是健康成長的重要基石。因應新制上路，市府將善用增加的統籌分配稅款，自行支應相關經費，不會因中央補助增減影響孩子的營養。市府將持續支持在地小農與農產供應鏈，推動「三章一Q」政策，讓孩子「吃得營養、健康、美味又安心」，也透過午餐建立與土地的連結，推動農業永續。

教育局長鄭新輝指出，目前台南學校午餐中央廚房化、聯合供餐及自辦午餐比率超過93%，每日供應約13萬份自辦午餐，食材均採用國產可溯源，並可透過教育部食材登錄平台查詢。教育局將持續與農業局、衛生局合作，嚴格監督學校午餐採購及執行，確保食安與營養，也透過營養師與廚師專業，讓孩子們在學校「知食、惜食、享食、樂食」。