內向痘疤男曾被女生霸凌　如今變花美男Coser

▲日屋仁希從被欺負的內向男變成花美男。（圖／翻攝YT頻道街録ch〜あなたの人生、教えて下さい〜，下同）

圖文／CTWANT

34歲日本Cosplayer日屋仁希（Hiya Niki）直到大一都很討厭照鏡子，而他積極瘦身，從69公斤減到54公斤，現在的他已經從一位被欺負的內向男變成花美男，自豪的在社群上展現自己，而他訴說自己一路走來的心路歷程。

據《週刊文春》報導，去年日屋仁希因為換駕照，因照片相差太多被誤認是別人，意外引發網路話題。日屋仁希指出，有些老朋友連絡他，對他說雖然外貌變很多，但心還是和以前一樣好，這讓他聽了很開心。

日屋仁希表示，他在中學時因為皮膚狀況非常差，長了很多痘痘，而且他會忍不住擠它，留了滿臉痘疤，而當時他因為鬍子比較濃，還會把自己的鬍子拔了，而他也曾被班上女生霸凌。

▲日屋仁希差很大。

日屋仁希指出，在大學一年級之前，他真的很不喜歡照鏡子，甚至會下意識地避開自己的臉，可是大學時他加入了魔術和雜技社團，開始錄自己表演的影片，藉此檢視自己的動作。那時他必須面對自己的影像，雖然這樣的情況讓有些不情願，但也慢慢逼自己適應。

日屋仁希還提及，6到7年前，一位在班上曾經欺負他的男生在社群上密他，「你變得超漂亮了，怎麼樣，我們見面一次吧，我可能會喜歡上你。」他聽了覺得噁心又可怕，不是因為對方是男生而反感，而是因為對方曾經欺負過他。

至於家庭狀況，日屋仁希指出，他跟爸爸長時間關係不好，但去年他跟爸爸說自己接受訪問，現在過得很好，現在如果爸爸發訊息給他，他看到也會回覆。

現在的日屋仁希變成一名花美男，而他認為，外貌的變化讓他開始能夠被人們以正面態度看待，這對他來說非常重要，他一直讓父母親擔心，對此感到非常抱歉，希望能夠彌補這些過錯，因為只有父母在世時，才有機會回報他們。

延伸閱讀

▸ 1通電話2億從天降！他花2千萬「做這事」成噩夢開端 5年陷破產地獄

▸ 偽單親生活3／女星「老公涉貪」面臨65年苦牢 她寫親筆信向法官求情

▸ 原始連結