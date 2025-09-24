強颱「樺加沙」恐還帶來龍捲風　專家警告：珠江口可能海水倒灌

▲「樺加沙」將直撲廣東。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國中央氣象台24日消息指出，颱風「樺加沙」將登陸廣東沿海，將成為今年以來，登陸中國的最強颱風，預計，「樺加沙」將以每小時20至25公里的速度向偏西方向移動，將於24日下午到晚上，在廣東台山到湛江一帶沿海登陸，甚至恐還帶來龍捲風。

綜合陸媒報導，中國氣象局專家表示，颱風「樺加沙」是今年以來最強的颱風，同時也將是影響最嚴重的颱風，「『樺加沙』結構完整，風眼清晰，體型非常龐大，直徑超過了1000公里，這也說明它的能量大，水汽豐沛，後續影響需要高度關注。」

▲當地居民拍下海邊狀況。（圖／翻攝自微博）

該專家說道，「從情勢圖來看，冷空氣的南下對『樺加沙』的行進路徑，造成一定影響，它將以西行為主，貼著廣東、廣西沿海前進，今天，它的10級風圈半徑有150公里，相關海域航行船舶要及時回港避風，做好港口設施加強工作。」

他提醒，「另外，南下的冷空氣遇到颱風，將會激發猛烈的降雨和強對流天氣，廣東、廣西、福建等地會出現雷暴大風、冰雹，甚至不排除發生龍捲風的可能性，浙江南部、福建南部、廣東東部等地沿海累計降雨量具有極端性，需注意防範次生災害。」



他強調，同時，24日正值農曆初三，天文大潮期間，再加上「樺加沙」帶來的風暴潮，雙潮疊加，在珠江口附近可能出現海水倒灌的情況，「預計今上午，是颱風距離珠江口最近時段，大灣區處於颱風前進右側的危險半圓，一定要嚴陣以待。」