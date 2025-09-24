在野黨批農業部8月不處理堰塞湖　張惇涵回擊：被斷章取義

▲行政院秘書長張惇視導樺加沙颱風中央災害應變中心。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

受到颱風影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，滾滾泥水沖毀光復鄉市區，初步統計至少14人罹難、18人輕重傷、上百人失聯。針對在野黨質疑中央不作為，8月時就提醒有溢流風險，對此，行政院秘書長張惇涵今（24日）說，救災或人民的生命安全，不應該是互推責任；至於農業部長陳駿季的發言，張說，這被斷章取義，陳當下還承諾會確保中下游民眾的安全，一定會努力評估與執行。

張惇涵說，傅崐萁總召也有說，花蓮是迎風面，降雨量本來就會非常大。張說，救災禍人民的生命安全，不應該是互推責任，像中央政府不會覺得不是中央的責任，地方政府有地方政府的工作、中央有中央的工作，大家應該要一起做，「這時候是推卸責任的時候」。

對於在野黨稱8月時政黨協商就有提醒要處理堰塞湖、藉此攻擊農業部長陳駿季，張惇涵說，這是斷章取義，影片只有剪到前半段，「陳部長下一句就說，為了確保中下游民眾的安全，我們會努力」。

張惇涵表示，如果還原到8月中旬時，堰塞湖的蓄水量距離溢堤還有50公尺，所以這時候不需要推卸責任，也不需要用斷章取義的方式撕裂大家的感情，這是沒有必要的。