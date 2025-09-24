　
政治

堰塞湖溢流沖毀光復鄉　劉世芳921急令撤離、922一早執行疏散8千人

▲▼馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮縣光復鄉，社工視角。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮縣光復鄉。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者陳家祥／台北報導

受到颱風影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，滾滾泥水沖毀光復鄉市區，初步統計至少14人罹難、18人輕重傷、上百人失聯。行政院秘書長張惇涵今（24日）說，身兼災防指揮官的內政部長劉世芳，21日就評估要撤離1800戶，且「等不了」，因此在9月22日禮拜一早上開始進行撤離動作。

張惇涵說，昨（23日）指揮中心因為水退了，漏夜聯繫花蓮現場的狀況，目前掌握到的資訊大概有124位民眾失聯，已經發現14位罹難者，目前指揮中心、災防辦都在跟當地聯絡，希望能透過警政、民政系統跟當地失聯民眾聯繫，也希望大家幫花蓮集氣，陸續找到失聯的民眾。

張惇涵指出，從7月19日薇帕颱風後，7月26日空勘影像就發現確認有堰塞湖，量體非常大，寬700公尺、高200公尺，長度部分從山上到溪大概有2公里。這蓄水量大概9100萬噸，大概是4分之3個日月潭，土石的量大概需要1420萬台砂石車才有辦法運完。

張惇涵說，在確認有堰塞湖後，主管林地的農業部、主管災防的內政部，分別委託了陽明交大跟台大專業團隊做地形跟後續處理的專業評估。地質不確定性很高，重機具沒有辦法進場開挖，連人也很難到達，目前的探勘跟研究都是透過直升機。

張惇涵指出，確實不如大家所想像的，路邊坍方砂石車或怪手挖一挖就可以，那是大自然無情力量所造成的堰塞湖。過程中，中央與地方至少9次聯繫，包括保全戶造冊、居民細胞簡訊的演練，都進行很多次，這次因為樺加沙的風雨非常強，中央災變中心上週開設，禮拜天（21日）時，指揮官、內政部長劉世芳，依照暴風半徑與預測評估來看，有劃出應該要撤離的範圍，依照經驗應該要撤離1800戶、超過8000人，當天也有跟花蓮縣政府聯繫。

考量到撤離規模大，張惇涵回覆劉世芳說，要不要週一一早跟院長做報告確認，「但劉世芳部長說，等不到那時候，現在就要做決定。我把資料詳細看完後，我說依照指揮官判斷做出撤離決定」，所以9月22日禮拜一早上開始進行撤離動作。

張惇涵表示，21日劉世芳討論完後也有跟院長報告，院長當然覺得說保障所有人民的生命安全是最重要的，料敵從寬。張說，從昨天溢堤的狀況來看，確實也是事前評估的範圍，確實是蠻重的天災，現在中央跟地方都要更緊密合作。

張惇涵提到，7月26日確認有堰塞湖後，農業部、交通部等部會在馬太鞍溪中下游能做的，如太空包加高河堤高度等應變措施，包括當地居民的疏散演練宣導都有在進行。

09/23 全台詐欺最新數據

花蓮急需援手！　捐款管道一次看

受到颱風影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，滾滾泥水沖毀光復鄉市區，初步統計至少14人罹難、18人輕重傷、上百人失聯。針對在野黨質疑中央不作為，8月時就提醒有溢流風險，對此，行政院秘書長張惇涵今（24日）說，救災或人民的生命安全，不應該是互推責任；至於農業部長陳駿季的發言，張說，這被斷章取義，陳當下還承諾會確保中下游民眾的安全，一定會努力評估與執行。

樺加沙襲港　海水「沖破玻璃」灌入酒店

樺加沙襲港　海水「沖破玻璃」灌入酒店

花蓮母命喪洪流　台北兒急奔喪「求搭救災車」

花蓮母命喪洪流　台北兒急奔喪「求搭救災車」

颱風害健保卡毀損、遺失　可例外就醫、領藥

颱風害健保卡毀損、遺失　可例外就醫、領藥

傅崐萁嗆陳駿季8月稱「無立即潰堤危險」不處理　還原協商過程打臉

傅崐萁嗆陳駿季8月稱「無立即潰堤危險」不處理　還原協商過程打臉

