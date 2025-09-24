雙城論壇被惡意卡關？　國台辦痛批民進黨：千方百計阻撓不得人心

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

原訂9/25-27雙城論壇臨確定延期，國民黨批評是陸委會卡關雙邊合作備忘錄（MOU），甚至傳出原本台北上海要互換交流的黑腳企鵝與小貓熊也被台灣方面以防疫審核為由卡關，針對陸委會對行之有年的雙城論壇開始年年嚴審，對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（24日）再次痛批民進黨為了謀「獨」私利，「千方百計阻撓破壞兩岸正常交流合作，不得人心。」

今年雙城論壇「首次」出現日期宣布後卻臨時延期情況，今天國台辦舉行例行發布會，台媒也連翻追問國台辦如何評論雙持論壇被卡關一事？以及是否有機會在12月實現舉辦論壇，包括傳出台北上海要互換交流的台灣黑腳企鵝與小貓熊也被台灣方面以防疫審核為由卡關？

陳斌華首先重申陸方立場，兩岸同胞都是中國人、一家人，兩岸同胞、兩個城市的市民本來就應該多走動、多交流，常來常往，越走越親。「民進黨當局出於謀『獨』私利，千方百計阻撓破壞兩岸交流合作，不得人心。」

陳斌華也指出，上海市與台北市就今年「上海台北城市論壇」事宜一直保持著溝通。我們願與台灣各政黨、團體、縣市和各界人士在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上，推動兩岸交流合作和人員往來，以豐碩的合作成果造福兩岸同胞。

另外，國台辦回答台灣對賴清德民調問題，也痛批陸委會是台灣方面專責處理兩岸事務的部門，主責主業本是推動兩岸協商對話、促進兩岸交流交往，現在卻不務正業，成了煽動兩岸對立對抗、阻撓限制兩岸交流交往的急先鋒。「對於近半年來兩岸關係變壞，陸委會難辭其咎。」

本屆雙城論壇原規劃於9月下旬於上海舉行「雙城論壇」，北市府今天22日宣布暫緩延期，理由是「辦得早不如辦得好」，藍營議質疑中央在MOU（備忘錄）的核准上刁難，並控陸委會遲不核定行程。

陸委會發言人梁文傑表示，他們也很意外，還稱上周五各部會針對MOU初步達成共識，移民署今天準備要發證，讓全團可以出發，「什麼原因臨時決定暫停，我們也不是很清楚。」

針對梁文傑回應，國民黨議員柳采葳也抨擊，陸委會刻意卡關，到今天都還沒審批行程，該做法就是大家最討厭、心機重又愛裝無辜的「綠茶X」