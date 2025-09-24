　
大陸 大陸焦點 特派現場

雙城論壇被惡意卡關？　國台辦痛批民進黨：千方百計阻撓不得人心

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華（2025.9.24） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

原訂9/25-27雙城論壇臨確定延期，國民黨批評是陸委會卡關雙邊合作備忘錄（MOU），甚至傳出原本台北上海要互換交流的黑腳企鵝與小貓熊也被台灣方面以防疫審核為由卡關，針對陸委會對行之有年的雙城論壇開始年年嚴審，對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（24日）再次痛批民進黨為了謀「獨」私利，「千方百計阻撓破壞兩岸正常交流合作，不得人心。」

今年雙城論壇「首次」出現日期宣布後卻臨時延期情況，今天國台辦舉行例行發布會，台媒也連翻追問國台辦如何評論雙持論壇被卡關一事？以及是否有機會在12月實現舉辦論壇，包括傳出台北上海要互換交流的台灣黑腳企鵝與小貓熊也被台灣方面以防疫審核為由卡關？

陳斌華首先重申陸方立場，兩岸同胞都是中國人、一家人，兩岸同胞、兩個城市的市民本來就應該多走動、多交流，常來常往，越走越親。「民進黨當局出於謀『獨』私利，千方百計阻撓破壞兩岸交流合作，不得人心。」

陳斌華也指出，上海市與台北市就今年「上海台北城市論壇」事宜一直保持著溝通。我們願與台灣各政黨、團體、縣市和各界人士在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上，推動兩岸交流合作和人員往來，以豐碩的合作成果造福兩岸同胞。

另外，國台辦回答台灣對賴清德民調問題，也痛批陸委會是台灣方面專責處理兩岸事務的部門，主責主業本是推動兩岸協商對話、促進兩岸交流交往，現在卻不務正業，成了煽動兩岸對立對抗、阻撓限制兩岸交流交往的急先鋒。「對於近半年來兩岸關係變壞，陸委會難辭其咎。」

本屆雙城論壇原規劃於9月下旬於上海舉行「雙城論壇」，北市府今天22日宣布暫緩延期，理由是「辦得早不如辦得好」，藍營議質疑中央在MOU（備忘錄）的核准上刁難，並控陸委會遲不核定行程。

陸委會發言人梁文傑表示，他們也很意外，還稱上周五各部會針對MOU初步達成共識，移民署今天準備要發證，讓全團可以出發，「什麼原因臨時決定暫停，我們也不是很清楚。」

針對梁文傑回應，國民黨議員柳采葳也抨擊，陸委會刻意卡關，到今天都還沒審批行程，該做法就是大家最討厭、心機重又愛裝無辜的「綠茶X」

09/23 全台詐欺最新數據

453 2 6200 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

花蓮急需援手！　捐款管道一次看

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

6000萬噸泥流如海嘯　花蓮光復鄉史上最大浩劫　堰塞湖溢流奪17命！單親媽找失蹤6歲女

桃園浪漫必拍景點票選揭曉　80對新人4成選這裡

凱莉和好呱吉了！「痛哭擁抱」畫面曝光　她還原親口道歉過程

台藝大新隊長王威翔上任　參與柯瑞訓練營受啟發

鄉民曝「全光復的垃圾沖來」擋家門口　鄰居崩潰求救：開始發臭

德州ICE辦公室遭狙擊3死1傷　槍手飲彈！子彈刻字內容曝光

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

國際火線／巴人被屠殺，讓《辛德勒的名單》變成笑話！

一起幫幫花蓮！　五月天出手捐500萬賑災...劉若英加碼100萬送暖

「弟弟不要怕！」屏東消防深夜救出男童　瞬間抱懷中畫面暖哭

國光女神斷開4年婚淨身出戶　「市場擺攤賣童裝」付龍鳳胎撫養費

昆凌曝周杰倫「直男發言」　遭爆有了第四胎：目前是沒有

陸國台辦：中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

一家四口觀浪被捲走　母子墜海命危

放棄WTO特殊待遇　陸外交部：彰顯大國擔當

是人扮的吧！安徽動物園黑熊披袈裟走路 網看影片驚呼：是真熊

強颱「樺加沙」一夜吹倒深圳174棵樹

嚴懲「炒作于朦朧案」　微博關禁1000帳號

陸消費弱　學者揭原因：資源長期側重供給

雷軍曝「造芯造車」押上10年家底：同時供養兩個孩子壓力巨大

台限制晶片出口反擊南非 陸外交部：芯片武器化只會反噬其身

女子夾帶26隻鱷魚掌闖廣東海關被攔 淨重1.7公斤...為瀕危暹羅鱷

打不倒的機器人！　宇樹G1被壯漢襲擊照樣瞬間起身

赴新疆出席自治區70周年慶典　習近平：治疆方略科學有效

中共十一國慶在即　陸委會對藝人重申兩條紅線

徐國勇稱沒有「台灣光復節」　國台辦：睜眼說瞎話

徐國勇稱沒有「台灣光復節」　國台辦：睜眼說瞎話

近日，民進黨秘書長徐國勇稱「沒有什麼台灣光復節」，1945年日本投降時，美國麥克阿瑟將軍命令蔣介石代表同盟國接收台灣。國民黨譴責其言論歪曲歷史，「荒謬至極」，外界認為徐是呼應美方「台灣地位未定」謬論。對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（24日）針對徐國勇說法「荒唐透頂」，睜著眼睛說瞎話，肆意歪曲歷史，毫無民族氣節，是不折不扣的邪惡勢力、民族敗類。

陸國台辦：中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權

陸國台辦：中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權

陸國台辦：台灣航空安全　與是否參與ICAO「毫無關係」

陸國台辦：台灣航空安全　與是否參與ICAO「毫無關係」

誰卡雙城論壇？　北市提時序打臉陸委會

誰卡雙城論壇？　北市提時序打臉陸委會

邱垂正訪美演講　國台辦回嗆：「中華民國台灣」根本不存在

邱垂正訪美演講　國台辦回嗆：「中華民國台灣」根本不存在

雙城論壇國台辦陳斌華蔣萬安

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

「趕快跑！」警消廣播：你想死嗎

衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

快訊／捷安特製造商巨大產品遭美國海關暫扣　經部發聲證實

誤認男友「2次郎」　激戰一半驚見接棒哥

災民：媽媽把手撥開就往下沉了

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊了

獨孫打靶「半個臉不見」　阿嬤含淚曝心願

9人遺體身分確認　家屬悲痛指認

6歲童「我在這」獲救　見媽媽才哭出來

最不尊重別人的三大星座！

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

馬太鞍祖靈早預言堰塞湖災難！求救貼文爆紅

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

