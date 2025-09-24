陸國台辦：台灣航空安全　與是否參與ICAO「毫無關係」

▲國際民航組織（ICAO）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳冠宇／綜合報導

國際民航組織（ICAO）第42屆大會將登場，儘管美國力挺，台灣本次仍未受邀。大陸國台辦表示，台灣參與ICAO活動必須按照一個中國原則處理，且「無權加入國際民航組織」，更稱台灣航空安全與是否參與ICAO活動毫無關係。

美國重量級參議員克魯茲致函美國國務卿盧比歐和交通部長達菲，籲美國主導讓台灣加入國際民航組織，外交部長林佳龍對此表達誠摯感謝。我外交部強調，中國阻撓台灣參與國際民航組織，已對全球飛航安全造成潛在風險。

對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（24）日於例行記者會上表示，「關於台灣地區參與國際組織包括國際民航組織活動問題，我們的立場是一貫的、明確的，即必須按照一個中國原則處理」。

陳斌華續稱，「台灣作為中國的一部分，無權加入國際民航組織。民進黨當局勾連外部勢力編造各種理由要求參與國際民航組織大會等活動，真實目的是挑戰國際社會堅持一個中國原則的基本格局，其政治伎倆和挑釁行徑必將遭到堅決挫敗」。

陳斌華最後說，「我們始終重視台灣同胞在民航領域的需要，台灣地區獲得國際民航組織標準和建議措施及相關資料的渠道是暢通的，台灣地區與世界許多城市通航便利。事實證明，台灣航空安全及與其他地區的航空往來，與民進黨當局是否參與國際民航組織活動毫無關係」。

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

另一方面，前總統蔡英文9日至12日間赴日，預計在關東近郊的避暑地停留，之後返回台灣，期間不會與日本政府官員或政治人物接觸。蔡英文辦公室表示，這次赴日屬於家庭旅遊，確定無任何公務規劃，因是私人行程，因此不會公佈相關資訊。

陳斌華對此表示，「我們堅決反對我建交國為『台獨』分裂勢力提供表演舞台。日方在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責，尤應深刻反省歷史，恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，慎之又慎處理涉台問題。正告民進黨當局和『台獨』分裂勢力，不論如何變換花招『倚外謀獨』，都將以失敗告終。」