陸國台辦：中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸國台辦今（24）日談及陸方公務船進入台灣管轄海域時，主張稱「海峽兩岸都是中國的領土，中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權」，並稱大陸海警在相關海域執法巡查是「合法正當之舉」，「民進黨當局膽敢挑釁滋事，必須承擔由此引發的一切後果」。

海委會主委管碧玲日前表示，「中國進入我們管轄海域的行為多為騷擾，而不是執法；執法權牢牢掌握在我們這一方手中」，並指近期已扣留大陸越界捕魚的漁船，甚至發現用氰化物毒魚、破壞棲地等行為。

管碧玲還喊話大陸稱，海洋廢棄物沒有國界，超越政治障礙，共同合作應對金門、馬祖等地的海洋廢棄物治理問題。

▼海委會主委管碧玲 。（圖／記者黃克翔攝）

對此，大陸國台辦發言人陳斌華今日於例行記者會上回應稱，「台灣是中國的一部分，海峽兩岸都是中國的領土，中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權。」

陳斌華稱，「大陸海警在相關海域執法巡查是合法正當之舉，目的在於維護相關海域漁業生產秩序、海洋漁業資源和生態環境。民進黨當局膽敢挑釁滋事，必須承擔由此引發的一切後果。」

「金門、馬祖及相關島嶼周邊海域，長期以來均為兩岸漁民共同作業的傳統捕撈海區」，陳斌華說，大陸方面一向高度重視漁業資源和海洋生態環境保護，積極採取有效措施，促進海洋漁業可持續發展，保護相關海域生態環境。

▲大陸海警船。（示意圖／翻攝央視）

另據報導，有在大陸台商近日收到台灣移民署通知函，要求10日內書面回覆說明是否領取大陸定居證。陸委會對此表示，相關人員應是被檢舉的，「盡快回覆比較好」。

陳斌華批評，民進黨當局出於謀「獨」本性，不斷以各種藉口、各種方式干擾阻撓兩岸正常交流和人員往來，升高兩岸對立。他說，陸方將繼續為台胞來往大陸提供便利，繼續為台胞在大陸發展提供幫助，繼續依法有力、有效保護領證台胞的個人資訊安全。