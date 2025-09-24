徐國勇稱沒有「台灣光復節」　國台辦：荒唐透頂！睜眼說瞎話

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

近日，民進黨秘書長徐國勇稱「沒有什麼台灣光復節」，1945年日本投降時，美國麥克阿瑟將軍命令蔣介石代表同盟國接收台灣。國民黨譴責其言論歪曲歷史，「荒謬至極」，外界認為徐是呼應美方「台灣地位未定」謬論。對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（24日）針對徐國勇說法「荒唐透頂」，睜著眼睛說瞎話，肆意歪曲歷史，毫無民族氣節，是不折不扣的邪惡勢力、民族敗類。

陳斌華痛批徐國勇的說法「荒唐透頂」，表明民進黨、「台獨」分裂勢力為了謀「獨」私利，睜著眼睛說瞎話，肆意歪曲歷史，毫無民族氣節，是不折不扣的邪惡勢力、民族敗類。

陳斌華指出，「台獨」是絕路，統一擋不住。民進黨當局妄圖「以武謀獨」、「倚外謀獨」，違背台灣內部主流民意，出賣民族根本利益，不會得逞，注定失敗。

陳斌華表示，體現一個中國原則「九二共識」是兩岸對話協商的政治基礎。民進黨當局一邊宣稱願意對話交流，一邊大肆鼓吹「台獨」分裂謬論，這種自相矛盾的做法，說明其完全沒有恢復兩岸對話協商的誠意，不過是惺惺作態，企圖欺騙台灣民眾。民進黨當局「倚外謀獨」，一味迎合美國利益需求，無原則貼靠，無底線賣台，甘當棋子，其言其行真是可悲又可恥。

陳斌華強調，「所謂『中華民國台灣』根本不存在！無論歷史、法理還是事實，都證明兩岸同屬一個中國、台灣是中國一部分。」民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，不斷勾連外部勢力謀「獨」挑釁，是導致台海局勢緊張動蕩的根源所在。

最後，他指出，所謂「大陸威脅」、「民主對抗威權」虛假敘事完全是顛倒黑白，所謂「平等對話」是企圖在不承認「九二共識」的情況下恢復兩岸對話協商，完全是包藏禍心、白日做夢。

▲民進黨秘書長徐國勇稱沒有「台灣光復節」，被國台辦痛批「睜眼說瞎話」。（圖／翻攝直播）

記者又問，「今年7月、8月，民進黨傾全力支持兩次大罷免，結果都以大失敗告終，沒有罷掉任何一席立委。雖然賴清德呼籲團結，但除了高喊口號，在實際行動上，操弄意識形態卻變本加厲。包括：不紀念抗戰勝利，只附和日本史觀說「終戰」；近日配合美國在台協會AIT和國務院口徑，稱「台灣地位未定論」；民進黨祕書長徐國勇更公然說，「沒有台灣光復節」，每一步都在挑動兩岸敏感神經，也遭到大陸（強烈）駁斥。」

陳斌華說，我們走的是國家統一民族復興的陽光大道，符合中華民族整體利益，也符合兩岸同胞的根本利益，賴清德當局走的是「分裂國家，背叛民族的台獨邪路，如一意孤行只會墜入深淵粉身碎骨。」

陳斌華說，當下賴清德當局變本加厲，操縱意識形態，歪曲抗戰歷史真相，否定抗戰勝利的成果，淡化了淡化了，否認「台灣光復」重要歷史意義，毫無無底線，媚日鼓譟「台灣地位未定論」

，甚至叫囂沒有「台灣光復節」十分可笑，圖謀為「台獨」分裂尋找依據和藉口，蓄意升高兩岸敵意對立，這是導致南台海局勢緊張的根本原因，也是阻礙兩岸對話的最大的障礙。