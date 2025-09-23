　
    • 　
>
地方 地方焦點

快訊／設備故障！自來水公司：南投市60個路段23：30停水

▲高雄停水,停水,水龍頭 。（圖／記者許宥孺攝）

▲停水示意圖。（圖／記者許宥孺攝）

記者高堂堯、鄒鎮宇／南投報導

南投縣南投市將於2025年9月23日晚間11點30分至隔日凌晨1點30分，進行為時約2小時的停水作業。這次停水主要是因自來水公司機電設備發生故障，需要緊急查修，影響範圍涵蓋中學西路、中正路、光明路、光榮南路、學府街等多條主要道路及周邊巷弄，包含超過60個路段。

自來水公司表示，為確保維修安全及設備正常運作，停水期間請民眾提前儲水備用，並注意用水安排。若有任何疑問或需協助，可撥打1910客服專線洽詢。

提醒受影響地區的居民，停水將於9月24日凌晨1點30分結束，預計查修完成後即可恢復供水。自來水公司也呼籲大家停水期間節約用水，待維修作業順利完成，供水將儘速恢復正常。

停水地區如下：

南投縣/南投市/中學西路、中學路、中正路、中研路、中興一路、中興路、仁德路、仁心街、仁愛路、仁政街、仁智街、仁義南路、仁義路、光明一路、光明三路、光明二路、光明五路、光明南路、光明四路、光明路、光榮北路、光榮北路一街、光榮北路七街、光榮北路三街、光榮北路二街、光榮北路五街、光榮北路六街、光榮北路四街、光榮南路、光榮南路一街、光榮南路三街、光榮南路二街、光榮南路四街、光榮東路、光榮東路一街、光榮東路二街、光榮西路、光榮西路一街、光興街、光華一路、光華七路、光華三路、光華二路、光華二路一街、光華二路二街、光華五路、光華六路、光華十路、光華四路、光華四路一街、光華路、內興路、力行一街、力行三街、力行二街、力行五街、力行街、南新路、南營路、向上一路、向上三路、向上二路、向上五路、向上六路、向上路、向陽路、大埤街、學府一街、學府七街、學府三街、學府九街、學府二街、學府五街、學府八街、學府六街、學藝一路、學藝三路、學藝二路、學藝路、文獻路、新光路、新興路、明新路、東閔路、楓仔嶺農路、營中路、營北路、營盤路、環山路、田園街、省府路、祖祠東路、順溪北路二段。

